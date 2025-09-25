Por qué jardineros rocían con vinagre patios y caminos en otoño: evitarás visitas indeseadas

Una plaga de arañas hace surge remedios caseros para combatirlas (Freepik)

Septiembre es el mes del apareamiento de arañas. Durante este mes, los machos suelen abandonar sus escondites en busca de hembras con las que reproducirse, lo que incrementa notablemente su actividad y movimiento. Como consecuencia, es común ver un mayor número de arañas dentro y alrededor de los hogares. Suelen esconderse entre los muebles, en las grietas de los alféizares, en las ventanas o en los huecos. Algunas personas han sido testigos del aumento considerable de la presencia de estos inquietantes insectos. Si este es tu caso, no temas, existen soluciones efectivas destinadas a desinfectar los hogares y a garantizar una vida cotidiana sin arañas.

Si bien se puedes utilizar aerosoles específicos o incluso tratamientos profesionales como fumigaciones, hay un remedio casero que, según algunos usuarios, resulta infalible. Con tan solo un ingrediente de limpieza - disponible en cualquier supermercado - se pueden conseguir resultados muy efectivos. Rociando este producto casero sobre patios, caminos y otras zonas propensas a la concentración arácnida, tu hogar puede estar libre de plagas indeseadas. Además, este producto conlleva una preparación muy sencilla y rápida, por lo que no malgastarás mucho tiempo en su elaboración.

Una solución casera

Según coinciden los expertos, este producto, conocido por su uso en la limpieza y la eliminación de la cal, también funciona como un potente repelente natural de arañas. La explicación está en su olor penetrante, capaz de interferir en los quimiorreceptores que las arañas poseen en las patas, órganos esenciales para orientarse y percibir su entorno. El consejo es preparar una solución de vinagre blanco diluido en agua y pulverizarla en patios, caminos, marcos de puertas y ventanas, e incluso en rincones estratégicos dentro de la casa. Se trata de un método económico, no tóxico y seguro para interiores.

“El vinagre también puede ser un práctico repelente natural, con un efecto similar al de los aceites esenciales”, señaló Liam Cleverdon, experto en limpieza y director de Flooring King. A lo que añadió: “Una simple mezcla de mitad vinagre blanco y mitad agua en un pulverizador es suficiente; simplemente rocíelo alrededor de los marcos de las puertas, los alféizares de las ventanas o las esquinas por donde es probable que entren las arañas. Lo único que hay que tener en cuenta son las superficies barnizadas o pulidas, ya que el vinagre puede opacar el acabado con el tiempo”.

Con la temporada de apareamiento en pleno auge, los especialistas insisten en no alarmarse ante la presencia de estos arácnidos, pero sí en tomar precauciones. Un simple rociado de vinagre puede marcar la diferencia para mantener el hogar libre de telarañas. No obstante, en el caso de que seas incapaz de hacerte cargo del asunto, existen muchas otras soluciones que puedes implementar. Hay remedios domésticos ya preparados e incluso existen empresas que implementan técnicas profesionales de fumigación. Algunos ejemplos son Denfor, especializados en control de plagas, y Plagas Ibérica, también especialistas en ello. Asimismo, también existen otras soluciones domésticas como aceites esenciales (de lavanda, eucalipto o menta), sellar las posibles grietas o rendijas entre las que se puedan introducir los arácnidos y realizar una limpieza exhaustiva, eliminando las telarañas.