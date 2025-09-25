Dos mujeres son atacadas por una ardilla roja y terminan en el hospital: “Quedé cubierta de sangre y corrí a urgencias”

En esta foto proporcionada por Joan Heblack, se ve un cartel que advierte sobre una ardilla agresiva pegado con cinta adhesiva en San Rafael, California, el miércoles 24 de septiembre de 2025. (Joan Heblack vía AP)

Una serie de ataques protagonizados por una ardilla agresiva ha generado alarma entre los residentes de Lucas Valley, en San Rafael, California, después de que al menos dos personas terminaran en la sala de emergencias a causa de mordeduras y arañazos. El incidente ha motivado la colocación de carteles de advertencia en la zona y ha desatado la preocupación en redes vecinales, donde se estima que unas cinco personas podrían haber sido víctimas del mismo animal, descrito por los vecinos como de color dorado.

Joan Heblack relató a ABC7 que el ataque ocurrió de forma repentina durante su paseo matutino: “Se aferró a mi pierna. La cola volaba por aquí. Yo gritaba: ‘¡Quítenmelo de encima, quítenmelo de encima!’ No quería tocarlo”, explicó. La gravedad de las heridas, provocadas por mordeduras y arañazos en las piernas, la obligó a acudir a la sala de emergencias. Heblack expresó su desconcierto ante la situación: “Fue muy aterrador. ¿Cómo te quitas una ardilla pegada a la pierna?”, declaró a ABC7.

El caso de Isabel Campoy y su sobrina Carmen se suma a la lista de afectados. Ambas caminaban por la zona de Mount Lassen Drive cuando la ardilla las atacó. Según describió Campoy a ABC7, “la ardilla saltó del suelo e intentó lanzarse a mi cara. Traté de protegerme y mi brazo quedó completamente cubierto por la ardilla. Finalmente saltó, pero ya estaba llena de sangre. Corrí a la sala de emergencias”. “Duele tocar la piel. Estoy poniendo todo mi empeño y mente en pensar que voy a sobrevivir a esto”, manifestó Campoy a ABC7 sobre su proceso de recuperación. “Cuando vi la sangre en su brazo, dije: ‘Dios mío’”, añadiço Carmen Campoy, sobrina de Isabel y testigo del ataque.

La situación ha llevado a los vecinos a extremar precauciones al aire libre, aunque en los últimos días no se han reportado nuevos avistamientos del animal sospechoso. Los ataques han sido ampliamente comentados en la plataforma Nextdoor, donde la comunidad busca información y comparte advertencias.

¿Son agresivas las ardillas?

Las ardillas son animales curiosos y muy activos. (Freepik)

El comportamiento de esta ardilla ha sorprendido a vecinos y curiosos, que no esperaban una actitud agresiva del pequeño animal. De hecho, suelen ser más tranquilas y tienden a evitar a los humanos, pero pueden mostrarse muy territoriales y morder si se sienten amenazadas. Asimismo, los expertos señalan que las ardillas pueden ser bastante agresivas en épocas de hibernación.

Vanessa Potter, representante de WildCare en San Rafael, explicó a ABC7 que, aunque inusual, este tipo de comportamiento no es desconocido. Potter aclaró que las ardillas no son portadoras de la rabia y atribuyó la agresividad del animal a la interacción humana durante su etapa de cría: “Si asocian a las personas con la comida, no les temen. Buscarán alimento y, si no lo consiguen, pueden frustrarse. También pueden volverse territoriales”, señaló.

Potter insistió en la importancia de no alimentar a los animales silvestres para evitar este tipo de incidentes. Mientras tanto, los residentes de San Rafael continúan disfrutando de los espacios abiertos, aunque con mayor cautela.