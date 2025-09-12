Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

Botadura de la fragata F-111 Bonifaz. (EFE/Kiko Delgado)

La Armada está de celebración. La fragata F-111 ‘Bonifaz’, la primera de las cinco que completan la serie de F-110 de Navantia, ha salido al mar. El presidente del Gobierno, la Reina Sofía o la vicepresidenta Yolanda Díaz estuvieron presentes en el acto que presentó al mundo uno de los buques más poderosos de las fuerzas armadas españolas.

La ceremonia se llevó a cabo en la ría de Ferrol sobre las 20:00 horas. Horas antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, lideró el firmó el hito de aceptación de la fragata. Miles de vecinos de la localidad gallega se desplazaron a la orilla para ver partir el barco en su primera navegación. Las enormes proporciones del buque y el acompañamiento, estética y música militar convirtieron la tarde en un gran recuerdo.

La F-111, nombrada en honor al primer almirante de Castilla, Ramón Bonifaz, ha sido botada un mes antes de los plazos que manejaba el Ministerio de Defensa. Marca el comienzo de la puesta en marcha de un proyecto que promete transformar a la Armada y hacerle subir un escalón a nivel mundial.

La Ministra De Defensa Asiste A La Firma Del Hito De Aceptación De La Fragata F-111 'Bonifaz', En El Astillero De Navantia En Ferrol

Botadura histórica de la fragata

El acto salió por todo lo alto. La presencia de público ensalzó una tarde histórica para la Armada, mientras que la presencia de los más altos estándares políticos demostró la importancia que ha recibido este proyecto. Margarita Robles no estuvo presente en la ceremonia de la botadura, a pesar de haber estado por la mañana en el astillero para firmar el hito de aceptación del buque.

Junto a los ya mencionados, al evento asistieron también el presidente gallego, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. También hubo importantes mandos militares o figuras empresariales, destacando el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro López Calderón o el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

Pedro Sánchez intervino rápidamente antes de la botadura. Se dedicó a agradecer el esfuerzo y resultado a todos los implicados y darle la enhorabuena por lo propio. También adelantó que solo era un primer paso dentro del gran desarrollo que confía que tendrá la Armada en los próximos meses y años.

Botadura de la fragata F-111 'Bonifaz' (Ministerio de Defensa)

Las fragatas de Navantia

El programa F-110, con una inversión estimada de 4.325 millones de euros, constituye una de las principales iniciativas de la Armada en los últimos años. La serie incluirá cinco buques, que formarán parte fundamental de las operaciones del Ejército Español en el ámbito oceánico.

Estas fragatas reemplazarán a las unidades de la clase Santa María. Su incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa, tanto en defensa aérea de zona como en guerra antisubmarina. El programa también marca un avance relevante para la industria de defensa española, gracias al desarrollo de sistemas propios de Navantia.

Las cinco fragatas llevarán el nombre de marinos importantes en la historia de España. Recibirán las denominaciones de Bonifaz (F111), Roger de Lauria (F112), Menéndez de Avilés (F113), Luis de Córdova (F114)y Barceló (F115). Además, en los últimos días han anunciado importantes mejoras, como el radar SPY-7(V)2, desarrollado con Lockheed Martin, que permite mejorar la localización de amenazas.