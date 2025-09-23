España

Una chef de 35 años realizó un viaje de 24 horas para aprovisionarse de sus bombones ‘Pocket Coffee’: “Tenía antojo”

Luego descubrió que podía haber comprado el producto en la misma ciudad donde vive

Por Antonio Duro

Foto de bombones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Foto de bombones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hasta donde estás dispuesto a llegar por un antojo? ¿Cuáles son los límites para darte ese capricho culinario con el que llevas pensando semanas? Algunas personas pondrán su límite en el dinero o en la distancia pero para Kate Takacs nada de eso importa.

Se trata de una chef de 35 años que vive en Londres y que hizo un viaje de 24 horas para consumir un producto que no podía comprar en Reino Unido. En concreto, un Pocket Coffees, chocolates rellenos con una pequeña dosis de espresso endulzado. Son fabricados por la marca Ferrero y se venden individualmente envueltos, con el centro de café muy líquido que se libera al morder el bombón.

Como pasó todo

Así que, el 15 de septiembre pasado, Takacs salió del trabajo, sobre las 22:00, en un vuelo a Cluj-Napoca, Rumanía, su ciudad natal. Aterrizó a las 3:15, hora local, y pasó todo el día en la ciudad. Además de comprar los dulces que buscaba, dedicó tiempo a visitar lugares conocidos, ir de compras y comprar un imán para la nevera como recuerdo. Esa noche tomó un vuelo de regreso a las 22:00 y llegó a Londres a las 23:00, pero entre transporte y esperas llegó a su casa sobre la 1:30 horas de la madrugada. La experiencia completa, incluyendo vuelos y gastos, costó unos 150 dólares.

“La gente se sorprendió un poco cuando les dije que iba a hacer una excursión para comprar dulces”, dijo Takacs. Algunos amigos me comentaron que también se pueden encontrar productos similares en tiendas especializadas de Londres, pero la chef aclaró: “Los auténticos Ferrero Pocket Coffees no están disponibles en el Reino Unido, y si aún no los han probado, háganlo y luego denme las gracias”.

Takacs no es la primera vez que hace este tipo de viajes, que ella llama "excursiones extremas de un día“: ya ha completado 17 y planea seguir con más. Cree que esta fórmula tiene varias ventajas: “Me encanta explorar nuevos lugares, y es una gran oportunidad para conocer un nuevo país con un presupuesto muy ajustado. Para mí, es la emoción, la adrenalina y la satisfacción que siento al llevarme a casa un imán para la nevera”.

Casos similares

La chef no es la única que hace este tipo de escapadas. Son habituales los viajes gastronómicos de ida y vuelta. Entre los más comunes está el de los canadienses que cruzan a Estados Unidos solamente para abastecerse de comida.

Avión de Etihad Airways (Adobe
Avión de Etihad Airways (Adobe Stock).

Los viajes más frecuentes suelen ser entre ciudades que están a menos de 4 horas, pero que cambian de país: Suiza y Francia, España y Portugal o Tokio y Seúl. Por lo que el caso de Kate Takacs es una excepción que llama la atención. Fueron 24 horas hasta llegar a cumplir su objetivo. Asegura que mereció la pena y que no dejará de hacerlo. Sus días libres los aprovecha de este modo que tanto ha impactado en redes. Una forma de ahorrar dinero en alojamiento y poder aun así no faltar ni un solo día a tu puesto de trabajo.

