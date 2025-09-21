México

Revelan motivo del vuelo de Débora Estrella, conductora de televisión fallecida en un accidente aéreo en NL

La presentadora de televisión y el piloto Bryan Ballesteros no sobrevivieron al accidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de septiembre

Por Víctor Cisneros

Guardar
Débora Estrella y el piloto
Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros no sobrevivieron al accidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de septiembre. (Débora Estrella, Facebook)

La muerte de la presentadora de televisión Débora Estrella conmocionó a cientos de miles de personas que desde hace varios años la seguían por la señal de Grupo Multimedios.

La titular de Telediario Matutino —un referente en la televisión de Nuevo León— y otros espacios informativos fue una de las dos víctimas mortales de un accidente aéreo suscitado la tarde del sábado 20 de septiembre en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el Municipio de García.

En medio de innumerables muestras de cariño de parte de la audiencia y colegas, una misma pregunta se repite en plataformas digitales mientras autoridades investigan el caso: ¿por qué Débora Estrella abordó una avioneta?

En febrero de 2025, la
En febrero de 2025, la presentadora compartió fotografías de sus primeros vuelos. (@deboraestrella, Instagram)

Revelan motivo del vuelo de Débora Estrella

“¿Adivinen qué?“, escribió la presentadora sobre la fotografía de una avioneta, previo a iniciar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional del Norte. Dos horas después, esta publicación quedaría como registro de la última interacción de Débora Estrella con sus seguidores y la manifestación de una aspiración personal: aprender a volar.

Este domingo, durante un programa especial conducido por María Julia Lafuente, Josué Becerra y Víctor Martínez, revelaron que la presentadora murió durante una de sus primeras lecciones de vuelo.

Lafuente destacó que un día antes del incidente, Josué Becerra y Víctor Martínez convivieron con Débora Estrella en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Durante la charla, recordó Martínez, la presentadora le confesó a su círculo de amigos que comenzaría a tomar clases de vuelo para obtener su licencia.

“Estábamos conversando y me dice: ‘estoy empezando a volar, a aprender un poco de eso, un día volaremos’”, expresó el comunicador, visiblemente conmovido al recordar el momento.

Víctor Martínez, quien forjó una amistad con Débora Estrella, subrayó que las últimas palabras que intercambiaron fue la promesa de verse más seguido y hacer ese vuelo juntos.

Débora Estrella, de 43 años, fue identificada momentos después del accidente. Crédito: Multimedios

Débora Estrella y su deseo de aprender a volar

Además de su pasión por informar, Débora Estrella disfrutaba cabalgar y volar. Su amor por los caballos era del dominio público. En sus redes sociales dejó registro de su amor por los equinos.

Sin embargo, en los últimos meses la presentadora manifestó una nueva pasión, el vuelo. En febrero pasado, compartió en Instagram y Facebook fotografías de un recorrido en helicóptero por la capital del estado.

De acuerdo con sus compañeros, Débora Estrella habría comenzado a tomar clases de vuelo recientemente.

Videos generan especulaciones

Poco después del accidente aéreo, en redes sociales surgieron videos presuntamente grabados por habitantes del municipio de Garza, que registran a la aeronave realizando maniobras de riesgo.

En uno de los clips que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales, la avioneta se eleva para caer mientras da varios giros. Sin embargo, dichos materiales podrían ser falsos, debido a discrepancias en el modelo de la avioneta que aparece en la última imagen compartida por la conductora de televisión en Instagram.

Otros videos documenta a la aeronave volando cerca de un helicóptero antes de precipitarse en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, versión que no ha sido confirmada por autoridades locales.

Los videos que han circulado en plataformas digitales han conmocionado a residentes de Nuevo León y generado especulaciones en torno a las posibles causas del incidente. Mientras tanto, la Fiscalía de Nuevo León en conjunto con Protección Civil y la Guardia Nacional investigan los hechos, sin informar sobre líneas de investigación preliminares.

Al margen de su exitosa carrera en televisión, Débora Estrella incursionó en la iniciativa privada, como colaboradora de las empresas PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

El piloto Bryan Ballestros también
El piloto Bryan Ballestros también murió en el accidente. (LinkedIn)

Temas Relacionados

Débora EstrellaNuevo LeónAccidente aéreomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Diputada de Morena causa revuelo al asegurar que científicos crean nave para llevar café veracruzano a Marte | Video

Las palabras de la legisladora generaron opiniones divididas en redes sociales donde muchos dudan de que sea verídica la información

Diputada de Morena causa revuelo

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

Conoce todos los detalles de esta competencia musical

Lila Downs iluminará la sexta

Quién era Bryan Ballesteros, hombre que acompañaba a Débora Estrella en accidente aéreo

El desplome de la aeronave movilizó a equipos de emergencia y generó conmoción en la comunidad local y nacional

Quién era Bryan Ballesteros, hombre

Familiares de ‘papayita’ afirman que Carlos Gurrola sí presentaba quemaduras internas, FGE continúa investigaciones

La fiscalía de Coahuila había comunicado que no tenían indicios de que el hombre hubiese sido intoxicado

Familiares de ‘papayita’ afirman que

Zoé desata caos en la Cineteca Nacional: 3 mil asistentes para ver su concierto rompieron un récord inédito | VIDEO

La proyección del show ’281107′ del año 2007 reunió miles de voces dentro y fuera del recinto, haciendo historia y celebrando el legado de la banda

Zoé desata caos en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sábado 20 de septiembre: recuento

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Zoé desata caos en la

Zoé desata caos en la Cineteca Nacional: 3 mil asistentes para ver su concierto rompieron un récord inédito | VIDEO

Carmen María González sorprende con su voz en “México Canta”: así logró llegar a la gran final del concurso

Débora Estrella también trabajó en Fuerza Informativa Azteca, así la despidieron tras su trágico final

Peso Pluma cambia de look radicalmente: así luce ahora el cantante de corridos tumbados | VIDEO

Débora Estrella, la ‘amazona’ que dejó huella: su pasión por los caballos y lo que aprendió de ellos

DEPORTES

Arnulfo Castorena gana el oro

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido