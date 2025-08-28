España

RTVE anuncia por sorpresa la fecha de estreno de ‘MasterChef Celebrity 10′, que se adelanta al regreso de Broncano

La cadena pública ha revelado durante la emisión del ‘Telediario’ el inminente arranque de la nueva edición con famosos del talent culinario

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10'.
Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10'. (RTVE)

La décima edición de MasterChef Celebrity es una de las bazas de TVE para el arranque de la nueva temporada televisiva y la cadena pública ha decidido jugarla cuanto antes. Tanto es así que este jueves se ha anunciado por sorpresa en el Telediario el inminente estreno del talent culinario, que llegará a la parrilla de La 1 antes de lo esperado.

Según ha revelado el ente, MasterChef Celebrity 10 arrancará el próximo lunes 1 de septiembre en el prime time de La 1. De esta manera, el formato producido por Shine Iberia se adelanta al regreso de David Broncano al access con una nueva temporada de La Revuelta, lo cual puede abrir la puerta a que la primera entrega del programa de cocina comience a las 22:00 horas.

La sorprendente apuesta de RTVE hará que los fogones del concurso se enciendan incluso antes de su presentación oficial, que como cada año tendrá lugar esa misma semana en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. En concreto, será el jueves 4 de septiembre cuando los famosos aspirantes y los tres jueces del programa atiendan a la prensa y se encuentren con el público en el Palacio de Congresos Europa de la ciudad alavesa.

El casting de esta edición está formado por los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito; el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo.

Así será ‘MasterChef Celebrity 10′

El décimo aniversario de ‘MasterChef Celebrity’ traerá a la pantalla una edición marcada por desafíos inusuales y un desfile de figuras relevantes de distintas disciplinas. Según ha adelantado RTVE, el programa celebrará su primera década con la participación de personalidades como Victoria de Marichalar, el astronauta Pedro Duque, el actor William Levy y los creadores del pódcast ‘La Pija y la Quinqui’, entre otros. Al elenco se suman profesionales de diversos ámbitos –desde el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga hasta el director Daniel Guzmán, pasando por figuras del espectáculo como Antonio Carmona, Bertín Osborne o la presentadora Isabel Gemio–, todos invitados por el jurado en distintas entregas.

Jurado de 'Masterchef'. (Europa Press)

Como parte de los retos culinarios, los concursantes enfrentarán pruebas poco convencionales: deberán preparar platos en gravedad cero, elaborar recetas con ayuda de Inteligencia Artificial, y demostrar habilidades solo usando una air fryer. Además, la repostería será protagonista cuando Jordi Roca los desafíe a reproducir algunos de los postres que comparte en sus redes sociales. “Cocinarán un plato digno de estrella Michelin para maridar con champán y prepararán alta cocina utilizando únicamente cuatro ingredientes”, describe la nota de la cadena pública.

Entre los elementos característicos de la edición se encuentra el “pin de la inmunidad infiel”. Aquel que lo consiga podrá evitar la expulsión, aunque cualquier compañero podrá arrebatárselo si lo supera en la primera prueba del programa. Solo si quien desafía logra presentar un plato valorado mejor por el jurado, el pin cambiará de manos. De lo contrario, el propietario lo conserva.

El programa contará con la presencia de reconocidos chefs poseedores de estrellas Michelin —como Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez— y la aparición de exaspirantes de ediciones pasadas, entre los que se encuentran Inés Hernand, Miguel Ángel Muñoz, Boris Izaguirre y Bibiana Fernández.

Algunas pruebas exteriores se realizarán en lugares emblemáticos para la gastronomía española. El jurado realizará un homenaje a Martín Berasategui en el Palacio Miramar de San Sebastián, mientras que en Casa Marcial los aspirantes actualizarán recetas asturianas con el chef Nacho Manzano. El recorrido temático también pasará por la Fundación El Bulli de Ferran Adrià. Además, el programa dedicará espacios a eventos como el Orgullo LGTBIQ+, homenajes a la Policía Nacional y al 30º aniversario de la ONG Acción contra el Hambre.

