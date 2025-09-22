España

Postura del camello: un ejercicio de yoga ideal para quienes pasan mucho tiempo sentados

Esta asana puede suponer un verdadero reto

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Mujer feliz. (Freepik)
Mujer feliz. (Freepik)

El yoga es una de las disciplinas que más ha aumentado su popularidad en los últimos años. Esta práctica, que se inventó hace más de 5.000 años en la India, tiene numerosos beneficios, tanto a nivel físico como mental.

En una época en la que el estrés y la ansiedad están en máximos históricos, encontrar una actividad que sea capaz de aportarte paz mental es fundamental. Por este motivo, cada vez son más las personas que practican el yoga.

Uno de los puntos positivos es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Una de las asanas de nivel intermedio que puedes implementar es la postura del camello.

Beneficios de la postura del camello

La postura del camello, conocida también como ustrasana, es una asana de nivel intermedio que se caracteriza por una profunda apertura de pecho y extensión de la espalda alta. Su práctica regular proporciona una serie de efectos positivos en el cuerpo, especialmente en personas que buscan mejorar flexibilidad y postura.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Entre sus principales beneficios se encuentra el estiramiento de toda la parte delantera del cuerpo: garganta, pecho, abdomen, ingles y cuádriceps. Realizar esta postura resulta útil para quienes permanecen largos periodos sentados, ya que permite invertir la postura habitual e incrementar la movilidad de la columna vertebral.

La asana favorece la flexibilidad y también ayuda a fortalecer la musculatura de la espalda. Al abrir el pecho, facilita una mayor capacidad de los pulmones, lo que impacta de modo positivo en la respiración y el suministro de oxígeno al organismo. Además, el core y los abdominales participan activamente durante la postura, lo que contribuye a su tonificación y refuerzo.

La postura del camello demanda, por sus características, una práctica consciente y cuidadosa. Es importante no forzar el cuerpo, detenerse ante cualquier molestia y respetar los límites individuales para evitar lesiones.

Imagen de una persona haciendo
Imagen de una persona haciendo la postura del camello. (Imagen creada por IA)

Cómo se realiza la postura del camello

Lo primero es tener una superficie acolchada, como puede ser la de una esterilla. Una vez la tengas preparada, ponte de rodillas, colocándolas a la altura del ancho de las caderas. Los empeines se apoyan sobre el suelo y la pelvis se mantiene erguida.

Desde esa posición inicial, se debe llevar el tronco recto e impulsar la pelvis hacia adelante sin perder la alineación, activando el abdomen y los glúteos. Las manos pueden ubicarse primero sobre la zona lumbar como apoyo. La espalda se arquea de forma gradual mientras se abre el pecho y los hombros se dirigen hacia atrás, buscando alcanzar con las manos los talones.

Durante toda la postura, la respiración se sincroniza con el movimiento. Cada inhalación debería contribuir a abrir el pecho y ampliar el espacio costal. El abdomen proporciona estabilidad a la zona lumbar, evitando sobrecargas.

Salir de la posición correctamente es fundamental. Para ello, se inicia trayendo las manos de nuevo a la cintura o a la parte baja de la espalda, y se incorpora el tronco de manera lenta y controlada, evitando movimientos bruscos o presión sobre el cuello.

Temas Relacionados

Posturas YogaYogaEspaldaBeneficiosSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas por entidad bancaria

Después del periodo vacacional, la reactivación de los gastos habituales hace que disponer anticipadamente del ingreso sea algo positivo

Cuándo se cobran las pensiones

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

Un vídeo de la autoescuela HoyVoy en TikTok explica las maniobras seguras para detener el coche en caso de fallo de frenos y advierte de los errores más peligrosos

Así es como debes actuar

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Francia reconoce al Estado palestino en la Asamblea de la ONU: “Ha llegado el momento de la paz”

El presidente francés llama a “allanar el camino hacia la paz” en medio de la crisis regional

Francia reconoce al Estado palestino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Luis Enrique vuelve a escribir

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia