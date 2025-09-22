Espana agencias

Sánchez anuncia la primera estrategia de cooperación feminista en España: "O avanzamos todos o no avanzamos ninguno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la primera estrategia de cooperación feminista en España, que verá la luz en los próximos meses, y ha apelado a "resistir frente a esa ola involucionista que gana desgraciadamente terreno". "O avanzamos todos o no avanzamos ninguno", ha exclamado.

Un anuncio que el líder del Ejecutivo ha trasladado en el salón del Consejo de la Administración Fiduciaria de la sede de Naciones Unidas, en el marco de la reunión con motivo del 30º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer celebrada en Nueva York, donde ha pedido "unir fuerzas para defender con firmeza la igualdad y la dignidad que nos iguala a todos y a todas".

En este sentido, ha indicado que, si bien la igualdad de género tuvo que esperar "demasiado tiempo" para ocupar "un lugar destacado" en España, en las últimas tres décadas se han dado "grandes pasos" para "conseguir una igualdad plena" que, a su juicio, es aquella que "se reconoce en las leyes y que se aplica en la vida cotidiana de las mujeres".

"Llegamos tarde, pero aprendimos rápido", ha declarado, asegurando que actualmente España se sitúa "a la vanguardia de la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres". Asimismo, ha defendido que "a las cosas hay que llamarlas por su nombre" puesto que "no merece el calificativo de democracia un sistema que da la espalda al 50% de su población".

"Así lo vemos quienes miramos hacia atrás con el orgullo de la distancia recorrida, no con la nostalgia de quienes quieren volver al pasado, de quienes cuestionan los derechos de las mujeres, que no son sino derechos humanos fundamentales", ha señalado.

Así las cosas, ha recordado que España "ya ha impulsado políticas y reformas en las doce áreas críticas de la Plataforma de Acción de Beijing", además de ampliar los derechos sexuales y reproductivos, "garantizando el derecho a un aborto seguro libre y gratuito". "Hemos renovado el Pacto Nacional contra la Violencia de Género y aprobado una ley de representación paritaria en la vida política, en la vida pública y en la empresa privada", ha proseguido.

"Los compromisos deben asumirse de forma global y multilateral. O avanzamos todos o no avanzamos ninguno. Y el sistema de Naciones Unidas es el espacio legítimo para avanzar en la agenda internacional de igualdad de género", ha concluido.

