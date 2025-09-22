Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Aitana Bonmatí y su compatriota Rodri besando el trofeo tras ganar el Balón de Oro (AP Foto/Michel Euler)

La espera para conocer a los mejores jugadores de la pasada temporada ha llegado a su fin. Esta noche, a las 21:00 horas en el teatro de Châtelet de París, se celebra la entrega del Balón de Oro 2025, uno de los galardones más prestigiosos del mundo que premia a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada, tanto en la disciplina masculina como la femenina. Esta ocasión la previa de la cita no ha generado tanta expectación como en años anteriores, aunque siempre se acaba produciendo curiosidad y debate por conocer a los premiados por la revista France Football.

Criterios y principales candidatos

Los grandes favoritos en la categoría masculina son Ousmane Dembelé, delantero del PSG, actual campeón de Europa, y los atacantes del Barcelona Raphinha y Lamine Yamal, un trío que ha sido analizado mediante inteligencia artificial para predecir al ganador. Otros nombres sonados de la lista y que optarán a las primerás posiciones pueden ser el portugués Vitinha, Kilyan Mbappé, Mohamed Salah o los españoles Fabián Ruiz y Pedri. En el campo femenino destacan los nombres de Alessia Russo, Mariona Caldentey o anteriores ganadoras como Aitana Bonmatí o Alexia Putellas.

En la gala se hace entrega de otros trofeos además del principal, estos son: Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años); Trofeo Yashin (mejor portero); Trofeo Gerd Müller (máximo goleador); Premio Sócrates al compromiso social; Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador) y por último el reconocimiento a los mejores clubes de la temporada.

Jude Bellingham tras recibir el trofeo Kopa (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El criterio congrega a 100 periodistas de las 100 naciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, que son los encargados de realizar la votación, además de votar por el ganador del Trofeo Yashin (mejor portero). En su caso, el premio al mejor jóven lo escogen entre los ganadores del Balón de Oro que estén vivos.

Previo a estas votaciones, los periodistas de L’Equipe y France Football eligen a un total de 30 nominados que consideran merecedores del premio en categoría masculina y 20 en el caso de la categoría femenina. Para los trofeos Yashin y Kopa se realizan listas de diez jugadores.

¿Cuánto dinero se lleva el vencedor?

Aunque de manera general pueda existir la concepción de que el galardonado con el Balón de Oro recibe, además de la estatuilla, una gran cantidad de dinero, nada más lejos de la realidad. No hay una compensación económica directa. El galardón respaldado por France Football y la UEFA, solo hace entrega del trofeo, que tiene un valor estimado de unos 3.000 euros, aunque no está hecha de oro puro.

Tampoco los patrocinadores del evento otorgan a los vencedores un cheque ni nada similar. Las posibles alternativas que tienen los premiados para recibir una compensación económica son mediante sus contratos y clubes. Algunos jugadores obtienen primas por recibir estos premios que se traducen en dinero, o en otros casos, en renovaciones o mejoras contractuales como ya se han dado casos en el pasado. De igual forma, al obtener el Balón de Oro, tendrán la posibilidad de firmar grandes contratos de patrocinio con distintas marcas.

Sin embargo, el impacto del premio va más allá del dinero. Es más bien una cuestión de estatus y de mercado, ya que el galardón incrementa de manera inmediata la cotización del jugador en el mercado y su categoría como futbolista, elevando al premiado a ser considerado una estrella mundial. En resumidas cuentas, el prestigio y el reconocimiento mundial superan de sobra la ausencia de un premio económico directo.