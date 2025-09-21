Cómo se eligieron a los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 y quiénes son los 100 jurados encargados de votar al ganador

Aitana Bonmatí y Rodri Hernández ganaron el Balón de Oro en 2024 (AP Foto/Michel Euler)

La 69ª gala del Balón de Oro tendrá lugar este lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet de París con una disputa que parece tener a Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como principales candidatos al premio principal, pero que todavía no tiene un nombre claro al trofeo por lo que tampoco se puede descartar que haya una sorpresa a la hora de dar a conocer el nombre del mejor jugador de la temporada.

El pasado 7 de agosto se dieron a conocer los 30 futbolistas que podían ser votados por los 100 jurados para ser elegidos como el mejor del mundo, al igual que también las jugadoras para el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa, mejores entrenadores, Trofeo Yachine y demás galardones a entregarse en el evento.

Esta histórica distinción –que entre 2010 y 2015 también se asoció con el premio FIFA hoy denominado The Best– es impulsada por la tradicional revista France Football en compañía del histórico diario deportivo de ese país L’Equipe.

Según explicaron desde estos medios, el lote inicial de 30 candidatos se resuelve tras un debate entre “el equipo editorial de la revista y miembros de la redacción de L’Équipe, de la sección de fútbol”. Estos periodistas están respaldados también por “al menos un juez internacional de la FIFA”: este año se unieron a la elaboración del ranking el ex futbolista portugués Luis Figo (ganador del Balón de Oro en el 2000) y el DT italiano Fabio Capello, ganador de la Champions League en 2004 con Milan.

Esta temporada hubo 14 personas que presentaron “sus treinta jugadores, sus diez jóvenes (Kopa) y porteros (Yachine), sus cinco entrenadores (Cruyff) y sus clubes de la temporada” teniendo en cuenta el “rendimiento individual y colectivo, posiciones, clubes”.

Con los 30 nombres sobre la mesa tanto para el masculino como para el femenino, el ganador y la ganadora al Balón de Oro en cada categoría se somete a la votación de 100 periodistas de los primeros 100 países del ranking FIFA y 50 para el femenino. “Los votantes del Balón de Oro consideran tres criterios jerárquicos. Primero, el rendimiento individual, la decisión y la impresionante actuación. Segundo, el trabajo en equipo y los trofeos ganados. Finalmente, la clase y el juego limpio”, advirtieron desde las publicaciones.

Cada uno de los periodistas elegidos debe emitir 10 votos que reparte puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Aquel que sume más puntos, será el ganador.

Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa en 2024 (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Hay que tener presente que si bien los Trofeos Yachine, el premio Cruyff y el equipo de la temporada se definen también por este mismo método, el “Trofeo Kopa” al mejor Sub 21 de la temporada tiene otro formato: un jurado de antiguos ganadores del Balón de Oro masculino seleccionan entre los 10 mejores jóvenes definidos previamente. Mientras que en la categoría femenina figuran las antiguas ganadores del Balón de Oro, pero también aquellas que estuvieron en el podio desde el 2018, año en el que se empezó a entregar este galardón.

Tras el evento, la revista France Football difunde en su siguiente edición el detalle de la votación de cada uno de los 100 jurados con cada una de las elecciones.

El Balón de Oro se entregó por primera vez en 1965 con el británico Stanley Matthews como ganador seguido de Alfredo Di Stéfano y Raymond Kopa, aunque sólo se definía entre jugadores europeos. Recién en 1995 se amplió el galardón para elegir al mejor futbolista a nivel mundial, incluyendo a deportistas de todas las nacionalidades. En esas tres décadas previas hubo argentinos nacionalizados que se adueñaron de la estatuilla como Alfredo Di Stéfano (España) en 1957 y 1959 u Omar Sívori (Italia) en 1961.

Aún con estas particularidades, Lionel Messi es el jugador que más veces ganó el premio con 8 Balones de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Marco van Basten (3), Franz Beckenbauer (2), Ronaldo (2), Kevin Keegan (2), Karl-Heinz Rummenigge (2) y el mencionado Di Stéfano (2).

Día: lunes 22 de septiembre

Lugar: Théatre du Chatelet (París, Francia)

Horarios: 21.00 (Francia y España) / 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile) / 15.00 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Perú, Colombia y Ecuador) / 13.00 (México)

Televisación: TNT Sports (Argentina, México, Chile y Colombia) / Movistar+ y MAX (España) / ESPN (Colombia) / CBS Sports (Estados Unidos) / TUDN (México)

LOS 30 NOMINADOS AL BALÓN DE ORO MASCULINO

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra), Scott McTominay (Napoli - Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal), Joao Neves (París Saint Germain - Portugal), Pedri (FC Barcelona - España), Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia), Raphinha (FC Barcelona - Brasil), Declan Rice (Arsenal - Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain - España), Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil), Mohamed Salah (Liverpool - Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania), Vitinha (París Saint Germain - Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona - España), Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).

Los nominados al Balón de Oro masculino 2025

LOS NOMINADOS AL TROFEO YASHIN

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid, España), David Raya (Arsenal, Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan, Italia).

Los arqueros candidatos al Trofeo Yachine 2025

LOS EQUIPOS MASCULINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

Los equipos candidatos al mejor del 2025

LOS NOMINADOS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO

Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Los entrenadores candidatos al mejor del 2025

LOS NOMINADOS AL TROFEO KOPA MASCULINO

Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Esteveao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).

LAS NOMINADAS AL BALÓN DE ORO FEMENINO

Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia), Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España), Sandy Baltimore (Chelsea - Francia), Mariona Caldentey (Arsenal - España), Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania), Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia), Steph Catley (Arsenal - Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití), Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi), Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus - Italia), Esther González (Gotham FC - España), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega), Patri Guijarro (FC Barcelona - España), Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil), Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra), Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra), Marta (Orlando Pride - Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega), Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia), Clara Mateo (Paris FC - Francia), Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra), Claudia Pina (FC Barcelona - España), Alexia Putellas (FC Barcelona - España), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia), Caroline Weir (Real Madrid -Escocia), Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)

Las nominados al Balón de Oro femenino 2025

LOS EQUIPOS FEMENINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).

Los equipos femeninos nominados al mejor del 2025

LAS NOMINADAS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO EN EL FÚTBOL FEMENINO

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra), Arthur Elias (selección de Brasil), Justine Madugu (selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra) y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Tres entrenadoras y dos entrenadores, candidatos a mejor DT en el fútbol femenino

LAS NOMINADAS AL TROFEO YASHIN

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona, España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

Las arqueras candidatas a ganar el Trofeo Yachine 2025

LAS NOMINADAS AL TROFEO KOPA FEMENINO

Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid, España), Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay).

Los 10 jugadores jóvenes y las 5 futbolistas juveniles candidatas al Trofeo Kopa