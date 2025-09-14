El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Las colas en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas superan la hora y media de espera en el primer día de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad de Trablisa @pabloaviles68 / X)

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vive este domingo una jornada marcada por el desorden y las colas kilométricas en los controles de seguridad, coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida convocada por los vigilantes de la empresa Trablisa. Desde primera hora de la mañana, la Terminal 4 —la más concurrida del aeródromo— ha concentrado a miles de pasajeros en esperas que superan la hora y media, cuando hace apenas una semana los tiempos medios no sobrepasaban los diez minutos.

Numerosos viajeros han perdido sus vuelos al no poder completar a tiempo los trámites de acceso a las zonas de embarque. En redes sociales, la situación ha sido descrita como un auténtico “caos en la T4”, con vídeos que muestran a centenares de personas agolpadas en los pasillos previos a los filtros de seguridad.

Reivindicaciones laborales en primera línea

El origen del conflicto se encuentra en la falta de acuerdo entre la empresa Trablisa, concesionaria del servicio, y los cerca de 800 vigilantes que desempeñan su labor en los controles. Según denuncian los trabajadores, la carga de trabajo en Barajas es “desorbitada” y muy superior a la de otros aeropuertos españoles. Reclaman mejoras salariales, compensaciones específicas y la introducción de un “plus de Madrid” para todos los empleados destinados en el aeropuerto.

Decenas de personas realizan el check-in en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Aena advierte de retrasos pero evita detalles

Mientras tanto, Aena, el gestor aeroportuario, ha publicado en redes sociales un aviso en el que reconoce que, “debido a la convocatoria de huelga por parte del personal de seguridad de la empresa Trablisa, los tiempos de paso por los controles podrían verse incrementados”. Sin embargo, el comunicado no incluye medidas adicionales ni orientaciones más allá de recomendar a los pasajeros acudir con antelación.

La falta de información oficial ha generado críticas entre los viajeros, que aseguran sentirse desprotegidos ante la magnitud de las colas. Muchos han relatado en plataformas como X cómo, pese a llegar con dos horas de margen, han perdido sus vuelos o han tenido que correr contrarreloj para alcanzar la puerta de embarque.

Las aerolíneas presionan a Aena para una solución inmediata

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha exigido este domingo a Aena que actúe con urgencia para resolver el colapso generado en los controles de seguridad de Barajas. “No es admisible que una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros y a la operativa de las aerolíneas, se prolongue sin una solución inmediata”, ha señalado el presidente de la organización, Javier Gándara.

Colas de gente para coger un taxi en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

ALA advierte de que los tiempos de espera, que alcanzan los 90 minutos frente a los 10 habituales, están ocasionando un “grave impacto” tanto en la experiencia de los viajeros como en la puntualidad de los vuelos. Por ello, insta a Aena a adoptar medidas inmediatas para evitar que el caos continúe en uno de los principales aeropuertos del país.