España

Extirpan el riñón equivocado a un hombre con cáncer: la familia ya ha interpuesto una denuncia

Un error que ha reducido exponencialmente la esperanza de vida del paciente

Por Antonio Duro

Guardar
Fotografía de archivo que muestra
Fotografía de archivo que muestra a varios cirujanos mientras trabajan en una operación de transplante de riñón. (EFE/Balazs Mohai)

Un paciente de 77 años, diagnosticado con cáncer de riñón, fue víctima de un grave error médico en el hospital Henri‑Mondor de Créteil, al sudeste de París. Durante una operación programada para extirpar el riñón afectado, el equipo quirúrgico retiró por equivocación el que estaba sano. El incidente ocurrió el pasado 27 de julio en un centro perteneciente a la Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP‑HP).

Aunque el pronóstico vital del paciente no se encuentra comprometido por el momento, las consecuencias son severas: ha quedado con una capacidad renal severamente reducida y podría requerir seguimiento constante o tratamiento sustitutivo a largo plazo. El paciente no falleció, pero sin este error médico, podría haber tenido una tasa de supervivencia al cáncer a cinco años del 90% al 100%.

La investigación del error

Según fuentes hospitalarias, todos los procedimientos de seguridad se habían aplicado antes de la operación. El paciente confirmó su identidad y señaló cuál era el riñón enfermo con claridad. También se realizó la habitual lista preoperatoria y se consultaron las imágenes médicas previas. Todo fue un proceso normal donde no hubo ni una alarma ni una sospecha de estar equivocándose. Un error en el informe de la tomografía computarizada del paciente pudo haber sido la causa del incidente.

Sin embargo, durante la intervención, los cirujanos extirparon el riñón equivocado. Las primeras investigaciones apuntan a una posible mala interpretación de los escáneres, aunque aún no se ha determinado con certeza dónde se produjo la falla.

Tras descubrir el error, el paciente fue trasladado a otro establecimiento de la AP‑HP, donde se le realizó una segunda cirugía de urgencia para intervenir el riñón enfermo y tratar de reducir la masa tumoral. Esta segunda intervención se llevó a cabo con éxito, aunque en un contexto clínico mucho más delicado debido a la pérdida del riñón sano.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Consecuencias clínicas y denuncia de la familia

El paciente continúa hospitalizado bajo vigilancia médica. Aunque se encuentra fuera de peligro inmediato, los médicos no descartan complicaciones futuras. Podría enfrentar insuficiencia renal progresiva o necesidad de tratamiento de diálisis.

La familia del hombre ha presentado una denuncia formal ante las autoridades sanitarias y ha iniciado un proceso judicial contra la AP‑HP. “Es una situación inaceptable. No se trata de un error menor, sino de una negligencia grave que pone en peligro la vida de una persona”, declaró el abogado de la familia en medios locales.

Por el momento, la dirección del hospital Henri‑Mondor ha rechazado hacer comentarios sobre el caso, argumentando el deber de confidencialidad médica. Tampoco ha trascendido si se han adoptado medidas disciplinarias contra el equipo quirúrgico implicado.

Fotografía de un cirujano preparando
Fotografía de un cirujano preparando la mesa para entrar a quirófano (Foto: Shutterstock)

Este tipo de error es extremadamente raro en el ámbito médico europeo. No obstante, el caso ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de los protocolos de verificación quirúrgica y el trabajo en equipo dentro de los hospitales.

La AP‑HP, el mayor grupo hospitalario de Francia, no ha emitido hasta ahora una declaración oficial, aunque se espera una investigación interna en los próximos días. Asociaciones de pacientes ya han solicitado una revisión general de los procedimientos médicos para evitar que tragedias como esta se repitan.

Temas Relacionados

CáncerHospitalesTumoresMédicosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El CSIC presenta un nuevo compuesto que protege a las plantas de la sequía

El nuevo compuesto estaría diseñado para no afectar negativamente la restauración de la fotosíntesis ni la productividad de las plantas

El CSIC presenta un nuevo

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

El AJEMA respondió una pregunta de Ortega Smith afirmando que su labor es “ayudar y salvar”

Vox se enzarza con el

Un niño de 13 años termina en el hospital tras ser agredido por los padres de sus compañeros cerca de su colegio: “Fue muy violento”

El estudiante ha sido hospitalizado y los dos agresores, detenidos. La familia agradece el apoyo de parte del instituto y las distintas instituciones

Un niño de 13 años

Cuatro trucos para eliminar los malos olores de tu nevera: “Siempre me funcionan”

Usuarios de Reddit han aportado soluciones para los malos olores al recibir la consulta de un estudiante en apuros

Cuatro trucos para eliminar los

Roma despliega su ‘Gran Hermano’ en plazas y barrios: 3.000 cámaras para vigilar la delincuencia y la basura en la ciudad

El despliegue de estos dispositivos se extiende hacia barrios más allá del centro, así como los parques a lo largo del río Tíber

Roma despliega su ‘Gran Hermano’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se enzarza con el

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno