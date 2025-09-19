España

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Este suceso ha ocurrido en Granadilla de Abona, Tenerife

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Detención de Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de Ez Property Solutions (X José Aroca)

Un vídeo de la detención de un desokupa se ha viralizado en redes sociales. Su nombre es Roberto Cristian Pérez Aguilar, gerente de Ez Property Solutions, empresa dedicada a desokupaciones. Esta compañía, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, aparece registrada como un estudio de arquitectura en el registro mercantil.

Según ha contado Atlántico Hoy, fue arrestado esta semana en Granadilla de Abona, en Tenerife, junto a otro compañero. Se le acusa de presuntos delitos de coacciones y amenazas contra agentes de la Guardia Civil, así como de desobediencia tras negarse a identificarse. El segundo implicado, según este medio, fue arrestado por una supuesta agresión a un agente de la autoridad.

Pérez Aguilar ha publicado diferentes vídeos en sus redes sociales hablando sobre lo sucedido. Cuando fue arrestado, con las esposas puestas recriminó su actuación a los agentes, asegurando que “toda la vida ha sido delincuente” pero que ellos estaban actuando peor que él en cualquier momento.

Detención del desokupa

En el vídeo puede observarse como un agente de la Guardia Civil se lleva al líder de esta organización. Se encuentran en el pasillo de un edificio, donde estaban dispuestos para actuar. Después, a través de sus propias redes sociales, Roberto publicó un vídeo donde se le ve a él detenido y dirigiéndose a los agentes.

El detenido acusa a la Guardia Civil de estar apoyando y legitimando la okupación. En el instante de la detención, la empresa disponía de un equipo de grabación para poder promocionar su actividad y se encontraba acompañada por su abogado, quien trató de interceder para impedir el arresto.

Según el medio canario, la actuación de Pérez Aguilar y su empresa se basaba en instalar controles de acceso en viviendas consideradas como presuntamente okupadas y restringir la entrada a cualquier persona que residiera en ellas, tanto en el caso de okupas como de personas en situación de vulnerabilidad o con deudas de alquiler.

Vender casas con okupas dentro es totalmente legal siempre y cuando el comprador dé el consentimiento expreso

Empresa desokupa registrada como arquitectos

Al consultar distintas fuentes de registros mercantiles, puede observarse que Ez Property Solutions aparece como estudio de arquitectura. La publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de finales de 2024 así lo muestra, al igual que los registros en Experian Axesor o Iberinform.

La desokupación no es una actividad ilegal. No obstante, la mayoría de métodos que se emplean para realizarla si son delitos. El uso de violencia, amenazas o entrar en una vivienda sin permiso oficial pueden acarrear importantes consecuencias legales para este tipo de compañías.

Además, aunque no sea ilegal no existe un servicio en los registros oficiales llamado ‘desokupación’. Por ello, las principales organizaciones dedicadas a expulsar a personas de un hogar que no pagan suelen optar por registrarse de otra forma. La empresa de Daniel Esteve, la más conocida, aparece como “equipos y servicios comerciales”.

En el caso de la empresa de Pérez Aguilar, se presentan definiéndose como “desokupación rápida y legal en Canarias. Recupera tu propiedad en tiempo récord. Somos expertos en desokupaciones legales en toda Canarias. Actuamos de forma segura, discreta y efectiva para proteger tu vivienda y tus derechos”.

