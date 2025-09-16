España

El refugio de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales: “Me hace mucha ilusión”

El hijo de Isabel Pantoja ha contado a través de sus redes sociales en qué está centrado ahora, mientras asume su separación de la sevillana, con quien tenía once años de relación

Eveling Díaz Soriano

Eveling Díaz Soriano

Kiko Rivera en una imagen
Kiko Rivera en una imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto fin a sus nueve años de matrimonio y once de relación. El hijo de Isabel Pantoja y la sevillana formaron una familia con la llegada de sus dos hijas en común. Sin embargo, su historia de amor no llegó a buen puerto. Ahora, los dos atraviesan un proceso de adaptación a su nueva situación personal.

Mientras Irene Rosales ha centrado su atención en el deporte como parte de su rutina para afrontar los cambios, el primo de Anabel Pantoja prioriza su faceta profesional y se muestra volcado en su carrera musical. El DJ ha confirmado que afronta una nueva etapa con ilusión, tal como ha manifestado en sus redes sociales.

A través un story publicado en su cuenta de Instagram, el artista ha compartido una significativa imagen en la que se le ve celebrando una comida de trabajo y brindando con una copa de vino. “Cerrando algo que me hace mucha ilusión para este año y además en Sevilla. En unos días os cuento”, ha manifestado, sin entrar en más detalles sobre el que sería su nuevo proyecto laboral.

Kiko Rivera cierra un nuevo
Kiko Rivera cierra un nuevo proyecto laboral (Instagram /@riverakiko )

Desde que salió a la luz su ruptura, Rivera ha expresado en diversas ocasiones que permanece enfocado en sus próximos compromisos laborales, aunque alude a la necesidad de tiempo para adaptarse a su nueva realidad como padre divorciado. Prueba de ello es cómo documenta en redes sociales las actividades diarias que realiza con sus hijas, como una cena a base de pizzas caseras.

“Mi primer bolero como soltero”

Durante un reciente espectáculo celebrado en Lugo el 13 de septiembre, Rivera hizo alusión al momento personal que atraviesa. El DJ interpretó su tema Cuento de hadas y afirmó ante el público: “Hacía mucho que no cantaba esa canción y la verdad es que me pilla en el peor momento de mi vida. Este es mi primer bolo como soltero”. A continuación, animó a los asistentes a disfrutar de la función: “Quiero a todo el mundo arriba porque hoy venimos a pasarlo bien”.

En paralelo a su actividad profesional, Kiko Rivera ha iniciado una nueva etapa residencial. Tras dejar el domicilio familiar un día antes de hacerse pública la noticia de la separación, el artista se ha establecido en una nueva vivienda. Según contó el periodista Saúl Ortiz en el programa Fiesta, Rivera ha adquirido una propiedad ubicada a pocos minutos de la residencia de Irene Rosales y sus hijas. “Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención”, relató el colaborador de televisión. El nuevo inmueble, situado en Mairena de Aljarafe (Sevilla), tendría un valor aproximado de 500.000 euros. Esta operación confirmaría la separación total entre ambos y refleja la decisión de comenzar proyectos independientes.

Entrevista a Kiko Rivera.

Sobre los avances del proceso de divorcio, en el programa Fiesta, la periodista Almudena del Pozo aseguró que ambas partes mantienen “buen talante” en la negociación del acuerdo. Además, precisó que existe “mucha prisa” por concluir el procedimiento, lo que habría facilitado que el acuerdo ya estuviera redactado y listo para su firma inmediata y de mutuo acuerdo. Del Pozo destacó que Irene Rosales no ha planteado problemas al acuerdo redactado y que por parte de Rivera, se está gestionando “todo lo mejor que se puede llevar”.

El entendimiento entre ambos se ha hecho visible en las ocasiones públicas en las que Rivera y Rosales han acudido juntos al colegio de sus hijas. Sobre la nueva dinámica familiar, Rosales expuso: “No te extrañes, somos padres y eso lo vamos a ser toda la vida. Tenemos dos niñas preciosas y todo. Les vamos a dar lo mejor a ellas. Hay mucho amor y cariño, y eso no se va a perder nunca”.

