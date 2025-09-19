Este es el certificado que necesitas después de conseguir el pasaporte y el DNI español: “Te queda un trámite por hacer”

El certificado de concordancia es el último paso en este proceso. (Foto: Infobae Perú/Difusión)

Después de la obtención de un DNI y un pasaporte español, queda un último paso por cumplir: obtener el certificado de concordancia. Este documento es imprescindible para verificar tu identidad ante los organismos públicos y hacer el cambio entre tu NIE y tu nuevo DNI español.

El certificado de concordancia es muy fácil de obtener y va a asegurar que todos los actos legales, trámites o registros que iniciaste con tu NIE y TIE puedan seguir siendo válidos.

¿Qué es el certificado de corcondancia?

El certificado de concordancia es un documento que permite la transición del NIE o TIE al DNI español, sin que en este proceso se pierdan los trámites iniciados con el número de identidad de extranjero.

Este documento verificará tu identidad, demostrando que eres la misma persona que antes tenía un NIE y tarjeta de residencia como extranjero.

Al conseguir la nacionalidad española, tu documento de identidad cambia: en vez de tener una TIE tendrás tu DNI español, el cual contiene un número de DNI (diferente a tu NIE), además de recibir un nuevo número de pasaporte.

Y ya no solo hay un cambio en el número de identificación en el país, sino que en el nombre también, pues en muchas ocasiones con la nacionalidad española empiezas a tener un segundo apellido (el primer apellido de tu madre). Por tanto, los registros se verán doblemente alterados.

El problema aparece cuando todas las instituciones privadas en las que estabas registrado con el NIE/TIE, tengan que actualizar su registro para verificar que eres la misma persona.

El certificado de concordancia permite esta identificación y verificación.

Noticias del día 19 de septiembre del 2025.

¿Para que sirve el certificado de concordancia?

Uno de los primeros pasos a tomar después de obtener el DNI español, es notificar a todas las instituciones en las que estabas registrado sobre este cambio de identificación.

Se trata de varios documentos como el Número de Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, Hacienda, el Ayuntamiento del municipio en donde vives y estás empadronado, Bancos y otras instituciones privadas.

El certificado de concordancia va a ser imprescindible para dejar constancia del cambio de identificación.

¿Cómo obtener el certificado de concordancia?

El certificado de concordancia se puede solicitar en la comisaría de policía nacional más cercana a tu domicilio.

Es recomendable hacer el trámite cuanto antes, pues no solo se ahorran tiempo y trámites, sino también la tasa a pagar, ya que es completamente gratuito.

No obstante, no es obligatorio obtener el certificado enseguida, y se puede hacer días o semanas después.

Se puede pedir cita previa online, o acudir de manera presencial directamente.

Requisitos y documentos

Para conseguir el certificado de concordancia, hace falta aportar una serie de documentos:

Modelo de solicitud EX-15 (original y copia), especificando el motivo

Justificante de la cita (puedes llevarlo impreso o captura)

Tasa modelo 790 código 012 previamente pagada en cualquier banco, con un coste de unos 7€ (en caso de solicitarlo más tarde)

Poder notarial si has designado un representante para recoger el certificado

Copia legalizada de tu DNI (por lo que es fundamental que ya hayas terminado todo el proceso de nacionalidad por residencia)

El proceso de obtención suele ser inmediato, pero en algunos casos particulares se podría tardar unos 4-5 días.

¿Cuánto cuesta?

Si se pide en el momento de la obtención del DNI, es gratuito. Si se solicita a posteriori, conllevaráu una tasa de 7 euros.

Obtener el certificado de concordancia es muy simple. Tan solo hace falta seguir nuestra guía y hacerlo cuanto antes.