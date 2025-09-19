El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez shakes hands with German Chancellor Friedrich Merz as they pose before a meeting in Madrid, Spain, September 18, 2025. REUTERS/Susana Vera

Durante la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en La Moncloa tras la reunión de Pedro Sánchez con el canciller alemán Friedrich Merz en su primera visita oficial desde mayo, este valoró el “proceso de recuperación impresionante” que ha experimentado el presupuesto militar español, aunque subrayó que el esfuerzo realizado hasta ahora no será suficiente para cumplir con los objetivos fijados por la Alianza Atlántica. Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, se producen en un contexto de presión internacional para que España incremente su inversión en defensa, mientras el Ejecutivo español mantiene su compromiso de alcanzar el 2% del PIB, lejos del 5% acordado en la última cumbre de la OTAN en La Haya.

“Hará falta todavía más” inversión en Defensa

En su intervención, Merz destacó que “todos estamos muy lejos del 5%”, en referencia al porcentaje de inversión en defensa pactado por los aliados, y recordó que el objetivo intermedio se sitúa en el 3,5% para “el gasto militar propiamente dicho”. “Todos nos tenemos que acercar a eso”, afirmó el canciller, insistiendo en que, aunque valora el compromiso del Gobierno español, “hará falta todavía más” y todos los países deberán realizar “esfuerzos más grandes” en el futuro.

Por su parte, Sánchez señaló que la cuestión no se abordó en profundidad durante esta reunión, pero reiteró que su Ejecutivo ha incrementado la inversión en defensa desde el 0,9% del PIB heredado de la anterior administración hasta el 2% previsto para este año. “Por tanto, si ha habido un Gobierno que ha cumplido con acuerdos anteriores de otras administraciones y que está cumpliendo con su responsabilidad, con su obligación, de aportar a la seguridad común, es este”, defendió el presidente. Reivindicó también el papel de España como “socio fiable” en el flanco este de Europa, con la presencia de tropas y capacidades militares, y reiteró la disposición del país a participar en la nueva misión de la Alianza Atlántica, especialmente tras los incidentes con drones rusos en Polonia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se equivoca con su estrategia. Por otra parte, ha indicado que aunque Merz no quiera hablar de genocidio, Alemania comparte el objetivo de paz y una solución de dos estados. Eso sí, no tiene intención de reconocer a Palestina. (Fuente: Moncloa/EBS/Netanyahu/UNICEF)

En el ámbito de la cooperación en defensa europea, ambos mandatarios abordaron la situación del programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), un proyecto conjunto entre España, Francia y Alemania para desarrollar un caza europeo de nueva generación. El proyecto se encuentra actualmente bloqueado debido a la intención de Francia de liderarlo en solitario. Merz explicó que Berlín y Madrid mantienen conversaciones con el Gobierno francés y expresó su deseo de alcanzar una solución “antes de final de año”. “Hay un acuerdo entre Francia, Alemania y España sobre este proyecto. Los dos sabemos que necesitamos este tipo de proyecto pero no podemos seguir como se está haciendo ahora”, afirmó el canciller alemán. Sánchez respaldó la postura de Merz y subrayó que el interés de España en el FCAS es “genuino y total”, aunque condicionado al cumplimiento de los acuerdos previos entre los tres países. El presidente consideró este programa como un ejemplo de la “Europa de la defensa” y expresó su esperanza de que pueda ponerse en marcha lo antes posible.

Respecto al apoyo militar a Ucrania, Sánchez fue consultado sobre la posibilidad de enviar baterías antiaéreas Patriot. El presidente aclaró que España ya ha proporcionado capacidades antiaéreas a Kiev, aunque no de tipo Patriot, ya que estas se encuentran desplegadas en Turquía y destinadas a la protección del flanco sur. Esta precisión refuerza la posición española de contribuir a la seguridad europea dentro de sus posibilidades y compromisos actuales. “Desde luego que el compromiso de España es total”, ha insistido.