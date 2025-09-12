España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

Pedro Sánchez y el Ministerio de Defensa confirman que España aportará medios aéreos para la iniciativa (Montaje Infobae)

Durante la madrugada del 10 de septiembre, varios drones lanzados desde Rusia cruzaron el espacio aéreo de Polonia y activaron tanto las defensas antiaéreas polacas como la respuesta de la OTAN. El episodio elevó la tensión internacional y llevó al Gobierno polaco a solicitar consultas extraordinarias con los estados miembro de la Alianza Atlántica. De acuerdo con Reuters, la situación terminó con varios aparatos derribados en territorio polaco.

Mark Rutte: “Es una conducta absolutamente temeraria. Es extraordinariamente peligrosa”

Las palabras de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, recogidas por Reuters, pusieron de relieve la actuación conjunta entre los aliados. Según el secretario general de la OTAN, “nuestros sistemas de defensa aérea se activaron y protegieron con éxito el territorio de la OTAN, como está previsto que hagan. Varios aliados participaron junto a Polonia. Felicito a los pilotos y a todos los que contribuyeron a esta respuesta rápida y eficaz”. Rutte insistió en que la incursión no responde a un hecho puntual y remarcó: “El Comandante Supremo Aliado seguirá gestionando activamente nuestra postura de disuasión y defensa en toda la frontera oriental”. Recalcó además el compromiso de la organización por “defender cada centímetro del territorio aliado” y sostuvo que este episodio “refuerza la importancia de la OTAN y el rumbo consensuado en nuestra cumbre de La Haya”.

En la comparecencia ante los medios, Mark Rutte decía: “Fuera intencionado o no, es una conducta absolutamente temeraria. Es extraordinariamente peligrosa”. Consultado sobre la capacidad defensiva de la Alianza frente a amenazas con drones, destacó: “Lo que vimos anoche fue una reacción muy eficaz por parte de la OTAN y de los aliados”.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

La iniciativa Centinela Oriental

El viernes 12, desde Bruselas, Rutte comunicó la puesta en marcha de una nueva iniciativa bajo el nombre de Centinela del Este, una operación destinada a reforzar la vigilancia y los sistemas de defensa en la frontera oriental de la Alianza. Rutte puntualizó: “No fue un incidente aislado”, y añadió que la OTAN está “preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado”.

Este nuevo despliegue, que comenzará “en los próximos días”, busca mayor flexibilidad para adaptarse a necesidades concretas y fortalecer la protección de una zona bajo especial presión de las amenazas rusas. “Queremos dejar claro que, como alianza defensiva que somos, siempre estamos listos para defendernos”, afirmó Rutte.

El Ministerio de Defensa español ha informado, según información de Europa Press, que se reforzará la contribución de España en labores de vigilancia y control en el flanco oriental de la OTAN tras la reciente incursión de drones en Polonia. El departamento encabezado por Margarita Robles lanzó el mensaje a través de X, destacando que la medida se desarrolla en coordinación con el planeamiento aliado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también anunció en X que España aportará medios aéreos al nuevo dispositivo de seguridad que desplegará la OTAN. Según sus palabras, estos recursos se sumarán a los ya presentes en Letonia, Lituania y otros países, remarcando que “estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”.

Entre los países que han confirmado su participación inmediata en el Centinela del Este figuran Dinamarca, que desplegará dos cazas F-16; Francia, que enviará tres Rafale; y Alemania, con cuatro Eurofighter. Reino Unido también ha anunciado su intención de sumarse, aunque sin detalles concretos por ahora. El comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, expresó su confianza en que otros miembros de la organización se incorporen próximamente a la iniciativa..