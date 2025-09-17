España

Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida: la empresa tuvo que pagarle 35.768 euros de indemnización

Después de que uno de sus compañeros presentase su renuncia ante el director de su empresa, Tamati fue convocada también y se le exigió realizar una prueba de alcoholemia

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Se niega a hacerse una
Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida (Freepik)

Una comida de trabajo en Sídney (Australia) ha terminado en una indemnización de 63.500 dólares (unos 35.768 euros) para Chantelle Tamati, extrabajadora de la empresa de transporte Multiquip, después de que la Fair Work Commission (FWC) australiana determinara que su despido fue injustificado. Tamati se negó a realizar una prueba de alcoholemia tras un almuerzo con compañeros, y esta decisión derivó en su salida de la compañía.

“Estaban atacando mi carácter e integridad de manera injusta”

Según han informado desde News.com.au, el caso empezó con un almuerzo de cuatro horas en un local licenciado del oeste de Sídney. Tres empleados de Multiquip compartieron mesa y, al regresar a la oficina, uno de ellos empezó a comportarse de una manera que sus empleadores describen como “disruptiva” y procedió a llamar al director. Se le exigió entonces que se realizase un a prueba de alcoholemia y, tras negarse, renunció. La dirección de la empresa exigió entonces también que los otros dos empleados presentes en la comida - Chantelle y un tercero - se sometiesen a pruebas tanto de alcohol como de drogas, y fueron convocados individualmente a una sala de conferencias, donde esperaban el responsable de recursos humanos y el gerente de cumplimiento nacional, quienes le comunicaron que debía realizarse el test.

En la sala de conferencias, Chantelle contó que solo había tomado “una pizza de ajo, una bebida alcohólica” - un whiskey Jim Beam con cola - “y un agua con gas”. Se negó, por tanto, a realizar el test de alcohol, y según el responsable de recursos humanos, dijo que se sentía “señalada por asociación”. “Pronto sentí que la ‘charla rápida se estaba convirtiendo en un interrogatorio hacia mí, así que pregunté: ‘¿En base a qué me estáis pidiendo que me haga este test?’”, declaró la extrabajadora a la FWC. “Sentí que estaban atacando mi carácter e integridad de manera injusta y bajo pretextos falsos”.

Noticias del día 16 de septiembre del 2025.

La política interna de Multiquip permitía realizar controles aleatorios de alcohol, así como pruebas a personas sospechosas de haber bebido. No obstante, la FWC recogió que, en este caso, los motivos no resultaban claros, aunque el director nacional de cumplimiento afirmó haber percibido que Tamati estaba “actuando de forma inusual” después de la comida.

Chantelle fue informada de que negar la prueba le supondría una suspensión con sueldo y la citación a una reunión formal. Finalmente, cuatro días después, fue despedida en una reunión disciplinaria por “falta graves” al rechazar la prueba. El vicepresidente adjunto de la FWC, Tony Slevin, comentó: “No estoy convencido de que dar la orden de hacerse la prueba fuera razonable y legal”. Y agregó: “Si la instrucción hubiese seguido la política empresarial, habría sido razonable y legal. Pero mi análisis de las pruebas indica que los motivos de la petición del test no le quedaron claros a Tamati”.

Slevin resaltó que acudir a almuerzos en locales autorizados era algo habitual en la dinámica de Multiquip, firma que emplea a más de 1.300 personas y trabaja en el transporte para la industria avícola en Australia, subrayando además que “el tamaño del empleador genera la expectativa de que los procesos que conducen a un despido sean exhaustivos y conformes con las políticas de la empresa”.

Las actas del proceso recogieron que Tamati permaneció sin trabajo cuatro semanas tras el despido. Su nuevo puesto le reporta un salario anual 27.000 dólares menor que el que percibía en Multiquip. La FWC decidió que la readmisión no era adecuada y dictó el pago de una indemnización de 63.500 dólares.

Temas Relacionados

AustraliaEmpleoIndemnizaciónSidneyTest De AlcoholemiaDespidoIndemnización Por DespidoInternacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un simple cambio puede terminar con las arañas en casa, según un experto en hogar

A pesar de que la mayoría son inofensivas, a muchos se les hace difícil convivir con estos animales: por suerte, existen maneras de dificultar su aparición sin recurrir a pesticidas

Un simple cambio puede terminar

El diluvio Zancleano, el fenómeno que llenó el mar Mediterráneo antes de secarse hace más de cinco millones de años

Las aguas de la antigua cuenca habría sido un hogar inhabitable durante los primeros milenios

El diluvio Zancleano, el fenómeno

El cambio climático provocó 2.800 fallecidos en España durante el verano más caluroso de la historia: “Cambios de unos pocos grados pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte”

Una investigación británica cifra en 16.500 las muertes por calor en Europa. Los fallecimientos fueron especialmente elevados en las grandes ciudades

El cambio climático provocó 2.800

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 17 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: cuál será

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cuál es el “partido del

¿Cuál es el “partido del campo”? La pugna entre PP y Vox se traslada fuera de la ciudad

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

ECONOMÍA

La inversión y la demanda

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”