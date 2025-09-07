Un surfista australiano murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sydney

La policía australiana acordonó la zona y evacuó a los bañistas tras el ataque mortal de tiburón a un surfista en Long Reef Beach (Captura de video)

Un hombre de 57 años falleció el sábado tras ser atacado por un tiburón de gran tamaño mientras practicaba surf en Long Reef Beach, al norte de Sydney.

Las autoridades australianas confirmaron la muerte, un hecho poco usual en la zona, y cerraron de inmediato varias playas cercanas como medida preventiva.

La víctima, identificada como un surfista experimentado y conocido en el área, se encontraba en el agua con un grupo de amigos a 100 metros de la costa. La policía y los socorristas recopilaron testimonios que relatan un ataque repentino. Los acompañantes salieron ilesos, pero el hombre y su tabla desaparecieron rápidamente bajo el agua, relató el inspector Stuart Thomson, citado por la cadena pública australiana ABC.

Al rescatarlo, comprobaron que había sufrido la amputación de varias extremidades y presentaba un grave cuadro de pérdida de sangre, lo que imposibilitó los esfuerzos de los servicios de emergencia, que acudieron con rapidez.

La policía y los equipos de Surf Life Saving de Nueva Gales del Sur cercaron la zona, retiraron del mar a testigos y surfistas y activaron un operativo para reducir el riesgo de nuevos ataques.

Un surfista experimentado perdió la vida tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba con amigos a cien metros de la costa en Long Reef Beach, Sídney (Captura de video)

El superintendente John Duncan, de la policía estatal, remarcó la gravedad del episodio y aclaró que el cuerpo fue encontrado flotando cerca del punto donde se vio a la víctima por última vez, según un reporte de AFP.

En las primeras horas, las autoridades no habían revelado de forma oficial la identidad de la víctima, priorizando la notificación a su familia. Fuentes policiales y medios locales confirmaron que el fallecido tenía esposa y una hija pequeña.

Equipos forenses y expertos en fauna marina analizaron los restos de la tabla y del cuerpo para identificar a la especie responsable. Las primeras hipótesis oficiales apuntaron a un tiburón blanco o un tiburón tigre, presentes en aguas australianas y relacionados con ataques previos a humanos, detalló Duncan en rueda de prensa.

El cierre de las playas se sostuvo hasta que las autoridades consideraran controlada la situación. Tras estos incidentes, suelen emitirse recordatorios sobre normas de seguridad y antecedentes de la región. Las playas del norte de Sydney son muy concurridas por surfistas y turistas, por lo que la repercusión fue considerable.

Tras el ataque mortal de tiburón, las autoridades reforzaron las normas de seguridad (Europa Press)

Se trata de la primera muerte por tiburón en Sydney desde 2022, cuando Simon Nellist, instructor británico de buceo de 35 años, pereció de manera similar en Little Bay. Antes de ese episodio, la ciudad llevaba décadas sin fatalidades de este tipo, lo que refuerza la percepción de la rareza del suceso, tal como indicaron fuentes policiales citadas por Reuters.

Desde 1791, Australia ha documentado más de 1.280 incidentes con tiburones, con algo más de 250 muertes.

Autoridades y especialistas advirtieron que, aunque muy poco comunes, los ataques fatales ocurren bajo ciertas condiciones, principalmente ante mayor presencia de cardúmenes, variaciones de temperatura del agua o en determinadas épocas. Antes de confirmar la especie involucrada, es necesario analizar el patrón de mordida y los daños, un procedimiento estándar en estos casos.

Australia ha documentado más de 1.280 encuentros con tiburones desde 1791, aunque solo unos 250 fueron mortales (Captura de video)

La comunidad local permanece atenta a nuevas directrices de las autoridades estatales y municipales, mientras la familia de la víctima recibe apoyo de los servicios sociales y organizaciones comunitarias.

(Con información de AFP, Reuters y Europa Press)