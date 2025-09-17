Laia Milanesi, psicóloga: “Existe un secreto para no enfadarte ni ofenderte”

Psicólogo habla sobre la presión de opinar (Pexels)

En un mundo en el que los conflictos, las prisas y las redes sociales dominan nuestro día a día, la psicóloga Laia Milanesi ha compartido una reflexión a través de la aplicación de TikTok (@laiamilanesipsicologia) que está generando un gran interés en el público: un consejo muy sencillo que sirve para ganar tranquilidad y evitar tanto enfados como conflictos innecesarios que solo generan malestar.

El secreto es muy simple: evitar la necesidad de opinar sobre todo. Según explica Milanesi, que suele divulgar información en la plataforma sobre como cuidar la salud mental, evitar tener siempre una opinión sobre las cosas es una gran herramienta práctica para ganar serenidad en nuestra vida diaria. Tal como explica la psicóloga, la idea que ella propone no es nueva, sino que esta filosofía ya estaba presente en la época estoica de Marco Aurelio, quien ya lo advertía en su época : “Tienes siempre la opción de no tener una opinión, las cosas no exigen ser juzgadas”.

En una esfera pública donde la presión de opinar y actuar impulsivamente ante las cosas se basa en nuestro día a día, recuperar este enfoque filosófico, puede ayudarnos a desconectar de la necesidad de tener que reaccionar ante todo y, al mismo tiempo, fomentar una vida más pacífica. No hay ninguna necesidad de alterarse o inquietarse por cosas que no podemos controlar.

No tomarse las cosas como algo personal

Según la especialista comenta, evitar tomarnos todas las cosas como algo personal es fundamental para ganar mucha más tranquilidad. Cuantas menos valoraciones damos, más dejamos que las cosas sean lo que son, y este gesto, que en apariencia puede resultar tan sencillo para todos, puede ser una gran clave para ganar mucha más calma y evitar que nos afecten las opiniones ajenas. De esta forma, Milanesi nos propone un cambio de perspectiva, en un mundo dominado por la necesidad de tener que opinar, sobre todo en las redes sociales. Optar por el autocontrol y el silencio puede ayudarnos a vivir con mucha más calma mental.

“Se trata de elegir en qué queremos invertir nuestra energía”

Además, la experta insiste en que no se trata de estar de acuerdo en todo, sino que se trata de elegir en qué queremos invertir nuestra energía y qué cosas carecen de importancia en nuestra vida personal. Escoger nuestras batallas permite reducir la irritabilidad y nos protege del desgaste emocional que producen las discusiones innecesarias.

Los beneficios de aplicar estas estrategias son muchos. Para empezar contribuye a mejorar las relaciones personales ya que disminuye la frecuencia de los conflictos. También ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que libera la presión de tener que reaccionar a todas las cosas.

La psicóloga anima a todos sus seguidores a llevar a cabo esta práctica que puede tener muchos beneficios y insiste en que no se trata de no tener una opinión sobre las cosas, sino de saber cuándo y sobre qué vale la pena hacerlo.

La reflexión que Laia Milanesi comparte en TikTok se resume en una idea clara: no todo merece una opinión ni todas las cosas merecen ser juzgadas. Aprender a frenar la necesidad de reaccionar ante todo es un acto de autocuidado. Dejar que las cosas “sean lo que son”, según la psicóloga, es uno de los secretos para vivir con más calma y bienestar en nuestro día a día.