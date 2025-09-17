España

El Gobierno anuncia la compra de dos nuevos buques patrulleros de Navantia: se invertirán más de 700 millones de euros y creará 2.000 empleos

La ministra de Hacienda adelantó esta adquisición que ha confirmado el Consejo de Ministros

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena


El futuro BAM-IS de la
El futuro BAM-IS de la Armada española. (Navantia)

El Gobierno ha dado luz verde a la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) de última generación de Navantia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó esta noticia en el acto de inauguración de la incubadora Incubazul, en Cádiz, mientras que el último Consejo de Ministros se encargó de confirmarla.

La inversión pública alcanzará los 716 millones de euros. Cifran la creación de empleo en unos 2000 puestos de trabajo y la construcción puede alargarse hasta el año 2029. La Armada Española continúa mejorando sus recursos, tras la puesta en marcha del proyecto de la serie de fragatas F-110 de este mismo fabricante.

Esta compañía española producirá los nuevos buques en el astillero de Puerto Real, en Cádiz. Navantia se ha consolidado como una de las principales empresas de la industria de defensa española. En el ámbito naval es la principal apuesta del Ejército para reforzar su flota a través de distintos tipos de buques.

La Ministra De Defensa Asiste A La Firma Del Hito De Aceptación De La Fragata F-111 'Bonifaz', En El Astillero De Navantia En Ferrol

Cómo serán los nuevos buques

De momento, se desconocen detalles sobre las características de estos buques. Este proyecto responde al Programa del Buque de Acción Marítima (BAM). Según explica Navantia, este “surge ante la necesidad de reemplazar a un conjunto de buques de la Armada española con características muy heterogéneas, dedicados en su mayor parte a tareas de vigilancia y patrullaje que estaba próximo a finalizar su vida útil”.

El Gobierno ha explicado que busca desarrollar la aportación de la Armada al Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC). La seguridad y protección marítima ha cobrado una enorme relevancia a nivel mundial, de manera que las Fuerzas Armadas han decidido dar un salto en los recursos y equipos navales.

¿Es un buque en alta mar territorio español? Los marineros de la Armada exigen estar exentos de pagar el IRPF por su labor en misiones internacionales.

Creación de empleo en Cádiz

La ministra Montero explicó que una de las grandes ventajas de este nuevo contrato es que supondrá en torno a 2.000 empleos directos e indirectos. Los sindicatos y asociaciones de trabajadores del astillero gaditano reclamaban un proyecto de este tipo que permitiera la aparición de más puestos de trabajo.

Además, la producción de dos nuevos buques desde cero implica un importante y laborioso proceso, de manera que garantiza muchos de estos puestos, por lo menos, hasta 2030. De esta forma, Navantia seguirá creciendo y, de la mano de la compañía, lo hará su plantilla y trabajadores asociados.

La apuesta europea por la industria de países del bloque comunitario responde a una decisión inicial de reducir la dependencia de las grandes multinacionales de otros lugares. Estados Unidos sigue siendo fundamental en el desarrollo militar europeo, mientras que la intención de separarse de las compañías israelíes dificulta más esta tarea.

No obstante, junto a este primer objetivo, existe la ventaja de movilizar la economía y crear empleo en estos países. En el caso de España, empresas como Indra, Navantia o Airbus dan trabajo a miles de personas, y todo indica que seguirá creciendo, especialmente tras los relevos que deberán buscarse por el embargo de armas a Israel.

