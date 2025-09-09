La razón que hay detrás de tus preferencias, según la neurociencia: “Tus gustos no son tan tuyos como crees”

La canción favorita de una persona depende de recuerdos o influencias sociales, entre otros (Freepik)

Cada persona es única en cuanto a gustos: una canción favorita con cuya letra se identifica, un libro que le encanta releer pese a que tiene cientos pendientes, un lugar que le recuerda un momento especial, su comida preferida y de la que no podría cansarse nunca... Lo que le gusta a unos, puede horrorizar al resto, provocando que sea muy complicado encontrar en el mundo alguien con una idéntica lista de gustos.

Sin embargo, ¿por qué esos y no otros? ¿Por qué a alguien le encanta una cosa mientras que al resto puede no gustarles nada? Loren, experta en neurociencia, ha respondido en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@neuroloren) a estas cuestiones: “¿Por qué tu película favorita es esa y no cualquier otra? ¿O por qué prefieres reguetón en vez de rock? ¿O al revés? Lo sorprendente es que tus gustos no son tan tuyos como crees".

“Revives recuerdos y emociones ligadas a tu historia personal

La clave de esta cuestión se encuentra en la forma en la que funciona nuestro cerebro, que es el encargado de fabricar esos gustos “mezclando un montón de ingredientes”, explica Loren. Así, en estos influyen “cosas de tu infancia”, como “lo que escuchabas o veías en casa”. Una canción que recuerda a los largos viajes en coche o a tus padres cantando puede moldear el gusto musical, ya que sus letras y melodías quedan permanentemente en la memoria.

También ”momentos emocionales, como la canción que sonaba cuando te enamoraste por primera vez o cuando superaste algo duro". No solo ocurre con la música: las películas que viste en un instante muy especial de tu vida, el libro que estabas leyendo mientras pasabas por una ruptura...

Además, la experta en neurociencia destaca que “influye el efecto social, que es lo que estaba de moda en tu grupo de amigos”. Y es que, aunque a veces entre ellos no se compartan los gustos, sí que suelen influenciar unos a otros. La cultura también tiene un peso fundamental: “las pelis, memes o tradiciones de tu entorno, ya que estas te moldearon sin que tú lo notaras”.

Loren añade que la genética también es importante, pues algunas personas “son más sensibles a ciertos ritmos o sabores”, motivos por los alguien puede adorar una determinada comida y otros aborrecerla.

“Por último, la dopamina”, destaca la experta en neurociencia. “Cada vez que algo te dio placer, tu cerebro lo guarda en la lista de cosas que quiere repetir una y otra vez”, pues “lo registra como una huella de felicidad”. Así, Loren explica que, “cuando vuelves a escuchar esa canción o a ver esa película” que se identifica con un momento especial, no solo lo estás disfrutando en ese momento, sino que “también revives recuerdos y emociones ligadas a tu historia personal”.

Con todo ello, los gustos se convierten en “un mapa de recuerdos, emociones y contextos que se repiten en bucle”: “Así que la próxima vez que digas ‘me encanta esto’, en realidad es tu cerebro diciendo: ‘Esto me conecta con quién soy y de dónde vengo’”.