Mar Flores revela los episodios más duros de su vida: del maltrato de su primer marido a la desaparición de su hijo Carlo

Mar Flores, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Mar Flores ha concedido su entrevista más sincera este lunes 8 de septiembre durante su visita a El Hormiguero. La empresaria se ha abierto ante la audiencia y ha compartido uno de los episodios más duros de su vida: la desaparición de su hijo Carlo Costanzia, quien fue llevado por su padre sin su consentimiento y permaneció en paradero desconocido durante semanas. Esta revelación se produce en el contexto de la inminente publicación de sus memorias, Mar en calma, en el que la modelo y empresaria aborda por primera vez muchos de los detalles más íntimos de su historia personal.

El relato de Flores comenzó con la descripción del instante en que, al acudir a la guardería para recoger a su hijo, la profesora le informó que el pequeño había sido retirado por su padre, Carlo Costanzia. “Yo pensaba que su padre estaba en Italia. Mi hijo desapareció semanas y yo tenía que ir a Telecinco, ponerme mi minifalda e ir a bailar al plató”, recordó la modelo durante la conversación con Pablo Motos. La angustia se apoderó de ella al desconocer el paradero de su hijo y temer que lo hubieran sacado de Europa, lo que la llevó a presentar una denuncia e iniciar un proceso de búsqueda que se prolongó durante meses.

La resolución de este episodio llegó gracias a la ayuda de dos personas fundamentales en la vida de Flores. Fernando Fernández Tapias, quien fue su pareja, le brindó apoyo desde el primer momento. Sin embargo, fue Alessandro Lequio quien proporcionó la pista definitiva. Tal como relató la propia Mar Flores en El Hormiguero, durante un desfile de peletería en Galicia, Lequio la vio llorar y se le acercó para decirle: “Yo sé dónde está tu hijo”. Esta información resultó crucial para localizar al niño en Italia y poner fin a una de las etapas más angustiosas de su vida. “Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias”, expresó Flores públicamente, reconociendo la importancia de su intervención.

El impacto emocional de la desaparición de su hijo dejó una huella profunda en Mar Flores. Durante la entrevista, la modelo confesó que vivió aquellos días con pánico y que la presión de mantener su vida profesional en televisión mientras buscaba a su hijo resultó abrumadora. “Fue muy duro”, admitió, subrayando la dificultad de sobrellevar la exposición mediática en medio de una crisis personal de tal magnitud.

Violencia mediática

En sus memorias y en la conversación televisiva, Flores también abordó el maltrato que sufrió por parte de su primer marido, Carlo Costanzia. Explicó que, siendo una mujer muy joven, desconocía que los tratos que recibía eran denunciables y que necesitó el apoyo de su hermana mayor para acudir a la comisaría. “Era una época, hace 30 años, en la que las mujeres culpabilizaban a las mujeres. Si llevabas una minifalda, te culpaban a ti”, relató. La modelo recordó que en la comisaría fue tratada de forma despectiva por su trabajo en televisión, lo que la llevó a buscar ayuda en otra dependencia policial, donde volvió a encontrar la misma actitud, incluso por parte de otras mujeres.

El trato mediático y social que recibió durante aquellos años también formó parte de su testimonio. Flores denunció que la prensa construyó un personaje público que no se correspondía con su verdadera identidad. “Decidieron crear un personaje que se llamaba ‘Mar Flores’, que no era yo… He sobrevivido gracias a abrazar a ese personaje”, explicó en la entrevista. Uno de los episodios más traumáticos fue la publicación de unas fotos íntimas en la portada de Interviú junto a Alessandro Lequio, imágenes que, según la modelo, no podían mostrarse por orden judicial y que salieron a la luz dos años después de haber sido tomadas. Flores señaló que existían intereses para perjudicar su relación con Cayetano Martínez de Irujo y que personas de su entorno la traicionaron. “Acabé en la UCI, casi acaban con mi vida. He tenido que hacer un trabajo muy importante con mi salud mental para querer seguir viva. Me creía todo lo que se decía de mí”, confesó.

La publicación de Mar en calma responde, según la propia Mar Flores, a la necesidad de contar su verdad tras años de silencio y de soportar que otros relataran su vida. La modelo afirmó que ahora se siente fuerte y en paz, y que ha escrito el libro pensando en sus cinco hijos y en todas las personas que han atravesado situaciones difíciles. Con este testimonio, Flores busca ofrecer un mensaje de esperanza y superación, convencida de que su experiencia puede inspirar a quienes han enfrentado adversidades similares.