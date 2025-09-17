España

Las revistas del corazón esta semana: Las memorias de Mar Flores crean tensión en el kiosco

Este miércoles, 17 de septiembre, también son protagonistas del quiosco Cayetano Martínez de Irujo, que responde a la modelo, y Rocío Flores, que contesta a Terelu Campos

Portadas de las revista del corazón del 17 de septiembre de 2025.

Semana

La revista abre su número con una exclusiva sobre el reencuentro entre Mar Flores y su hijo Carlo que estuvo marcado por la tensión tras la publicación de unas memorias de la modelo. Este libro, llamado Mar en calma, ha abierto viejas heridas familiares entre ambos.

La portada destaca también unas declaraciones exclusivas de Cayetano Martínez de Irujo, quien afirma con contundencia: Rompí con Mar porque descubrí que se fue de viaje con Javier Merino”. Unas palabra que, sin duda, darán de que hablar.

Portada de la revista 'Semana'.

Además, se publican unas imágenes inesperadas de Mar junto a Antonia Dell’Atte, un encuentro que añade más interés a la actualidad de la modelo, pues ambas tienen en común un pasado con Alessandro Lequio.

Por otro lado, la revista dedica espacio a la infanta Sofía, mostrando fotografías exclusivas de su nueva vida en Lisboa, donde inicia una etapa personal y académica.

Diez Minutos

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

En esta edición, la protagonista es Rocío Flores, que concede unas declaraciones en exclusiva a Diez Minutos. En la portada resaltan una de sus frases más directas en la que la joven afirma que: “Terelu no me ha llamado en su vida”.

La publicación recoge así la tensión que ha surgido entre la hija de Rocío Carrasco y Terelu Campos, a quien acusa de falta de trato. La revista también incluye un apartado dedicado a la infanta Sofía, con nuevas imágenes que muestran cómo se adapta a su vida como estudiante en Lisboa. Finalmente, vuelve a aparecer el nombre de Mar Flores, que “pasa al ataque” y responde a los comentarios y críticas recibidas en las últimas semanas tras conocerse la publicación de sus polémicas memorias.

Lecturas

Portada de la revista 'Lecturas'.

Por otro lado, Lecturas destaca en su primera página el testimonio de Lolita Flores, quien ha compartido un duro relato personal sobre sus dificultades económicas, llegando a confesar que “tuve que pedir a los amigos para pagar mis deudas”.

En otro orden de cosas, el semanal recoge en exclusiva que José Fernando ya ejerce como padre con la hija que tuvo con Michu, quien se mudó a Madrid de manera reciente tras la muerte de su madre. Además, se menciona a Mar Flores y Alessandro lequio, recordando su historia de amor.

Para cerrar, un tema de la infanta Sofía, que ha comenzado su andadura universitaria en Lisboa.

¡Hola!

Portada de la revista '¡Hola!'.

La revista apuesta por un especial de carácter social y de moda con la presentación del Top 50 de la nueva generación dentro de los Premios Gen ¡H!. En portada, seis jóvenes talentos posan en una producción fotográfica de estética sofisticada, con la que la publicación busca reflejar el peso de esta nueva generación en distintos ámbitos. La revista subraya que se trata de un reportaje histórico, reuniendo a algunos de los nombres más destacados del momento bajo una misma portada.

