España

María Barranco confiesa su flechazo juvenil en ‘El Hormiguero’: “Yo estaba enamoradísima de Imanol Arias, pero nunca me hizo caso”

Los actores han ido al programa de Pablo Motos para promocionar el inminente estreno de la comedia teatral: ‘Mejor no decirlo’

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
María Barranco confiesa su flechazo
María Barranco confiesa su flechazo con Imanol en 'El Hormiguero' (Flickr)

Imanol Arias y María Barranco se han sentido como en casa en su visita a El Hormiguero. Este martes, 16 de septiembre, la pareja de actores ha visitado el programa de Pablo Motos para promocionar el inminente estreno de la comedia teatral, Mejor no decirlo, que coprotagonizarán en el Teatro de Bellas Artes de Madrid a partir del 3 de octubre.

Los actores han compartido con el público los entresijos de una obra que explora los matices de la convivencia y la comunicación en una pareja de largo recorrido. El espectáculo muestra la historia de un matrimonio cuya mayor virtud ha sido saber cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio, hasta que surge la posibilidad de sincerarse sin reservas. Sin embargo, la entrevista ha adquirido un tono más personal cuando Barranco ha confesado cómo nació su vínculo con Arias: “Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso”

“Me alojé en una casa con 20 malagueños más e Imanol me ayudó”

Barranco y Arias promocionan su
Barranco y Arias promocionan su obra en El Hormiguero (Flickr)

Durante la entrevista, los actores se centraron primeramente en su obra. Barranco precisó: “Es una pareja que se quiere mucho. Ella no calla nunca y él, es más conservador. El público que la ve se siente identificado con los dos”. Imanol Arias amplió la idea: “Es una comedia de dos seres que se quieren, que no discuten nunca porque son muy diferentes. Solo hablan de la vida”, ha detallado. También han recordado que han llegado a España después de triunfar en Argentina, Uruguay y Chile. Además, María ha añadido que “la han visto más de 100.000 personas y muchos, a la salida, me decían que entendían a mi personaje”.

Motos ha aprovechado para preguntar a los actores sobre la sinceridad en pareja y cómo han sido sus experiencias reales. Por su parte, Arias ha admitido: “Me han pillado todos mis secretos”; mientras que María ha matizado: “Con los años he aprendido a morderme la lengua. Me gusta que la otra persona tenga su misterio”. Seguidamente, el presentador se ha interesado por la opinión de los invitados sobre si con el tiempo las personas ganan en sinceridad o en prudencia ante una relación. “Creo que aprendemos a callarnos, que es más divertido. Es que tanta pasión me cansa”, ha respondido Barranco, añadiendo un matiz sobre cómo evoluciona la comunicación en la madurez.

La fidelidad también estuvo presente entre los temas comentados. “Hubo un tiempo que era importante, en los 90 dejó de serlo y se ocultaba. Ahora son infidelidades electrónicas”, ha valorado Imanol. En este sentido, su compañera le ha restado importancia al asunto al afirmar: “Hace tanto que no tengo pareja que no me acuerdo”. Asimismo, durante la conversación, María ha reiterado su conocida opinión acerca de la convivencia: “En una pareja es mejor no compartir habitación… y si se puede, tampoco compartir baño o la casa, verse solo si te apetece”, ha explicado.

A continuación, con el cambio de tema, ha llegado uno de los momentos más candentes de la entrevista. En este instante, la actriz ha recordado cómo fueron sus primeros años en Madrid y cómo la hospitalidad de Imanol fue determinante. “Me alojé en una casa con 20 malagueños más e Imanol me ayudó mucho porque él ya era conocido”, ha evocado. Posiblemente, fue en ese momento donde nació la atracción hacia su compañero, justo cuando ambos coincidieron en proyectos anteriores. Arias, por su parte, ha respondido: “Yo creía que, en aquella época, estaba enamorada de Antonio Banderas”, desatando las risas en el plató y dejando patente la complicidad entre los dos intérpretes.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosImanol AriasMaría BarrancoPrograma de TelevisiónAntena 3Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

La obligación se extiende a “la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales”

Junts pacta con el Gobierno

Bonoloto: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: jugada ganadora y resultado

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

La mujer que se casó con un pirata fantasma de 300 años y terminó divorciándose: “Hay que tener cuidado con la espiritualidad”

El vínculo que un día describió como “increíble” y “el mejor sexo de su vida” terminó convirtiéndose en una advertencia sobre los riesgos de adentrarse demasiado en lo paranormal

La mujer que se casó

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

El proceso para una incapacidad permanente afecta tanto a trabajadores que han sufrido un accidente laboral como a quienes lidian con secuelas de una enfermedad

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts pacta con el Gobierno

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”