María Barranco confiesa su flechazo juvenil en ‘El Hormiguero’: “Yo estaba enamoradísima de Imanol Arias, pero nunca me hizo caso”

María Barranco confiesa su flechazo con Imanol en 'El Hormiguero' (Flickr)

Imanol Arias y María Barranco se han sentido como en casa en su visita a El Hormiguero. Este martes, 16 de septiembre, la pareja de actores ha visitado el programa de Pablo Motos para promocionar el inminente estreno de la comedia teatral, Mejor no decirlo, que coprotagonizarán en el Teatro de Bellas Artes de Madrid a partir del 3 de octubre.

Los actores han compartido con el público los entresijos de una obra que explora los matices de la convivencia y la comunicación en una pareja de largo recorrido. El espectáculo muestra la historia de un matrimonio cuya mayor virtud ha sido saber cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio, hasta que surge la posibilidad de sincerarse sin reservas. Sin embargo, la entrevista ha adquirido un tono más personal cuando Barranco ha confesado cómo nació su vínculo con Arias: “Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso”

“Me alojé en una casa con 20 malagueños más e Imanol me ayudó”

Barranco y Arias promocionan su obra en El Hormiguero (Flickr)

Durante la entrevista, los actores se centraron primeramente en su obra. Barranco precisó: “Es una pareja que se quiere mucho. Ella no calla nunca y él, es más conservador. El público que la ve se siente identificado con los dos”. Imanol Arias amplió la idea: “Es una comedia de dos seres que se quieren, que no discuten nunca porque son muy diferentes. Solo hablan de la vida”, ha detallado. También han recordado que han llegado a España después de triunfar en Argentina, Uruguay y Chile. Además, María ha añadido que “la han visto más de 100.000 personas y muchos, a la salida, me decían que entendían a mi personaje”.

Motos ha aprovechado para preguntar a los actores sobre la sinceridad en pareja y cómo han sido sus experiencias reales. Por su parte, Arias ha admitido: “Me han pillado todos mis secretos”; mientras que María ha matizado: “Con los años he aprendido a morderme la lengua. Me gusta que la otra persona tenga su misterio”. Seguidamente, el presentador se ha interesado por la opinión de los invitados sobre si con el tiempo las personas ganan en sinceridad o en prudencia ante una relación. “Creo que aprendemos a callarnos, que es más divertido. Es que tanta pasión me cansa”, ha respondido Barranco, añadiendo un matiz sobre cómo evoluciona la comunicación en la madurez.

La fidelidad también estuvo presente entre los temas comentados. “Hubo un tiempo que era importante, en los 90 dejó de serlo y se ocultaba. Ahora son infidelidades electrónicas”, ha valorado Imanol. En este sentido, su compañera le ha restado importancia al asunto al afirmar: “Hace tanto que no tengo pareja que no me acuerdo”. Asimismo, durante la conversación, María ha reiterado su conocida opinión acerca de la convivencia: “En una pareja es mejor no compartir habitación… y si se puede, tampoco compartir baño o la casa, verse solo si te apetece”, ha explicado.

A continuación, con el cambio de tema, ha llegado uno de los momentos más candentes de la entrevista. En este instante, la actriz ha recordado cómo fueron sus primeros años en Madrid y cómo la hospitalidad de Imanol fue determinante. “Me alojé en una casa con 20 malagueños más e Imanol me ayudó mucho porque él ya era conocido”, ha evocado. Posiblemente, fue en ese momento donde nació la atracción hacia su compañero, justo cuando ambos coincidieron en proyectos anteriores. Arias, por su parte, ha respondido: “Yo creía que, en aquella época, estaba enamorada de Antonio Banderas”, desatando las risas en el plató y dejando patente la complicidad entre los dos intérpretes.