Yurena se sincera y cuenta que intentó quitarse la vida en dos ocasiones: “Mi madre me salvó”

La cantante ha acudido como invitada al espacio presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, y ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida

Yurena junto a Pablo Motos
Yurena junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El Hormiguero, en Antena 3 ha cerrado la segunda semana de septiembre con una invitada inesperada. Yurena, que ha recuperado notoriedad recientemente gracias a la serie Superstar, disponible en Netflix, ha acudido al programa presentado por Pablo Motos en sustitución de los futbolistas del Fútbol Club Barcelona Pedri y Ferrán Torres, quienes debieron cancelar su participación por problemas de agenda.

Nada más comenzar la entrevista, la artista ha expresado su entusiasmo por estar en el plató junto a Pablo Motos. “Tenía muchísimas ganas de estar contigo. Es un honor y un halago”, ha afirmado, visiblemente emocionada por tener la oportunidad de estar en el espacio de Antena 3. Sin embargo, el programa arrancó con una confusión, cuando el presentador se ha dirigido a la cantante llamándola Tamara, nombre artístico que utilizó en sus inicios y que “odia”, según manifestó de inmediato.

La entrada al escenario se realizó al ritmo de uno de los temas más reconocibles de su carrera, No cambie, no cambie, aunque aborda la canción con un recuerdo agridulce. “La detesto”, ha asegurado la cantante, señalando que asocia ese single a “muy malos recuerdos”, en concreto, a una etapa marcada por “muchas polémicas”. Además, ha explicado que durante ese periodo “dijeron sobre ella lo que no está escrito”, asegurando que “por eso no la soporto”.

Yurena visita 'El Hormiguero'
Yurena visita 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Pese a este rechazo, en el plató recordaron que el sencillo llegó a superar, en las listas de éxitos de la época, a artistas internacionales como Madonna y Back Street Boys. No obstante, no todas las referencias musicales suponen un recuerdo negativo para Yurena. La artista ha mencionado que sí guarda un afecto especial por A por ti, una canción extraída de su primer álbum, publicado en 1993.

“Buscaba descansar”

En otro momento de la entrevista, Yurena ha hablado de los años complejos que vivió durante su participación en Crónicas Marcianas. “Vejaciones” y “humillaciones” han sido los términos que ha empleado para describir lo sufrido en esa época, que se prolongó durante casi cinco años. También ha hablado de un “linchamiento” tanto en el programa como fuera de él, lo que, según su testimonio, la llevó a intentar suicidarse en dos ocasiones. “Intenté quitarme la vida dos veces”, ha reconocido. “Mi madre me salvó la vida”, ha manifestado la invitada, dejando entrever que ella le brindó el apoyo necesario para estos delicados momentos.

Yurena también ha compartido detalles de aquellos difíciles momentos. Así, ha contado que la primera vez recurrió a la ingesta de pastillas, aunque en menor cantidad, lo que resultó en un caso “menos grave”. Tras ello, tuvo que ser trasladada al hospital y sometida a un lavado de estómago. Posteriormente, realizó un segundo intento, buscando “descansar, porque aquello era insufrible”. Ante el público y el presentador, ha querido emitir un mensaje de concienciación: “Por nada del mundo, ni por nadie, por más oscura que sea la vida, nada ni nadie, no hay que pensar en quitarse la vida”.

Yurena. (Europa Press)
Yurena. (Europa Press)

Durante el programa también hubo espacio para hablar del apoyo de su madre, quien cobró un mayor protagonismo tras aparecer en un vídeo enfrentándose a un paparazzi y golpeándolo con un bolso. Acerca del episodio, se llegó a especular que el bolso contenía un ladrillo en su interior. Yurena ha desmentido este rumor y ha defendido el papel de su madre. Además, ha precisado que en ese momento solo intentó protegerla de “un ser despreciable, inhumano”.

El de Requena ha insistido sobre “el invento” en el interior del bolso y ha preguntado a la invitada si era cierto ante las risas del público. Yurena ha zanjado de una vez por todas el rumor interpelando al auditorio: “¿Alguien vio el ladrillo?”. Para concluir, ha asegurado que “no se ha podido demostrar, han pasado 25 años y jamás ha existido”.

