La Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

CCOO ha señalado reiteradamente la existencia de problemas térmicos en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región y advierte que las altas temperaturas comienzan cada vez antes

María García Arenales

Por María García Arenales

Dos alumnas se abanican en una clase. (Europa Press)

La Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid ha emitido un requerimiento a la Consejería de Educación para que, en un plazo máximo de dos meses, adopte medidas preventivas ante las altas temperaturas en centros educativos. La decisión llega después de que la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid volviera a denunciar las condiciones térmicas deficientes en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región.

El sindicato había presentado este año nuevas denuncias ante todas las Direcciones de Área Territorial y en distintos niveles educativos, si bien lleva alertando sobre deficiencias constructivas y falta de planes de climatización desde 2017. Las temperaturas extremas, recuerda la organización, son cada vez más frecuentes y el calor llega antes, lo cual ha provocado quejas constantes del profesorado y de las familias, “sin que la Consejería haya dado una respuesta efectiva”.

“CCOO lleva denunciando ante la Inspección de Trabajo los riesgos laborales derivados de las altas temperaturas en los centros docentes desde junio de 2017 y también hemos informado sobre las nefastas condiciones de edificaciones que no poseen ni aislamiento térmico ni sistemas eficaces para sombrear, así como refrigeración adecuada", explica María Antonia Jiménez, secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid. En la actualidad la situación se mantiene sin cambios y afecta a un número considerable de trabajadores y trabajadoras, añade, mientras la Consejería de Educación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “continúa haciendo caso omiso de las advertencias que en su día hizo la Inspección de Trabajo, que ya ha emitido varios requerimientos sin que se haya resuelto el problema”.

Este verano, informa el sindicato en un comunicado, la Inspección de Trabajo ha verificado que los centros educativos han sobrepasado los límites fijados por el Real Decreto 486/1997, norma que establece temperaturas adecuadas entre 17 y 27 grados para el trabajo sedentario habitual.

Aula de un colegio. (Europa Press)

El reciente requerimiento exige que la Comunidad de Madrid planifique e implemente medidas inmediatas de climatización y aislamiento en aulas, realice evaluaciones de riesgos específicas sobre condiciones térmicas con mediciones en los meses de mayor calor, y añada estas actuaciones a su planificación preventiva con responsables, plazos y recursos claramente definidos.

Posibles nuevas acciones

Para CCOO, el requerimiento de la Inspección de Trabajo es “un paso importante, pero no definitivo”, e insiste en que la Consejería de Educación “tiene la obligación de “garantizar la salud laboral y el derecho a la educación en condiciones dignas”.

El sindicato también ha subrayado que continuará la labor de vigilancia y control mediante sus delegados y delegadas de prevención, y anticipa la posibilidad de nuevas acciones si las autoridades autonómicas incumplen nuevamente sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El mes de junio “más anómalamente cálido”

Cabe recordar que el pasado junio fue el mes “más anómalamente cálido en el país” desde que hay registros, con una temperatura media de 23,7 grados, por lo que superó en 3,6 grados al promedio del período de referencia (1991-2020), según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estos valores, por tanto, se alcanzaron mientras continuaban las clases en los centros educativos, lo que agravó el impacto del calor sobre estudiantes y personal escolar.

Este mes de septiembre también está dejando valores elevados para la época, ya que desde mediados de la semana anterior las temperaturas han ascendido en buena parte del país, dejando termómetros por encima de los 36 grados que todavía serán visibles durante esta semana.

