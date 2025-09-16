Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Una abogado laborista informa sobre los beneficios laborales del requisito de la antigüedad en la nómina (Montaje Canva Infobae)

La mayoría de las personas, cuando reciben su nómina cada mes, suelen fijarse únicamente en la cantidad final que han cobrado, es decir, en el importe neto que aparece reflejado. Sin embargo, pocas veces dedican tiempo a revisar con calma el resto de los apartados del documento, que también resultan fundamentales. En la nómina no solo se indica lo que se ingresa en la cuenta bancaria, sino también información clave como las cotizaciones a la Seguridad Social. Pasar por alto estos elementos puede hacer que errores administrativos pasen desapercibidos, lo cual, a la larga, puede tener un impacto directo en la economía personal del trabajador.

En un reciente vídeo de TikTok, el abogado laborista Juanma Lorente (@juanmalorentelaborista) informa sobre la importancia de revisar otros elementos de la nómina. Este pequeño gesto cotidiano, asegura el experto, puede solventar cuestiones directamente relacionadas con nuestra economía. De lo contrario, los errores administrativos pueden no ser solucionados, lo que al mismo tiempo socavaría los derechos del trabajador.

Lo más importante de tu nómina es la antigüedad

El abogado incide sobre la antigüedad de la nómina. Esto sería el tiempo que un trabajador lleva prestando sus servicios a la empresa en la que se encuentra. Para calcularla se cuenta desde la fecha de inicio del primer contrato laboral. Se trata de un concepto que refleja el tiempo que un trabajador ha estado vinculado con la empresa; sin embargo, no se constituye como un simple dato administrativo, sino que sus efectos tienen algunas repercusiones en las condiciones de trabajo.

La antigüedad empieza a tenerse en cuenta desde la fecha de inicio del primer contrato, incluso si dicho contrato fue temporal, fijo-discontinuo o de prácticas. Esto significa que, aunque un trabajador haya tenido diferentes tipos de contrato, su antigüedad debe mantenerse intacta, aun si empezó como becario.

El requisito de la antigüedad presenta numerosas ventajas en los trabajadores y las trabajadoras (VisualesIA ScribNews)

Ahora bien, la importancia de este concepto se refleja en distintas condiciones laborales. En primer lugar, informa el abogado, tiene relación con los llamados “pluses de antigüedad”. Estos son pagos adicionales que las empresas ofrecen a sus empleados en función del tiempo que llevan trabajando allí. Es una especie de reconocimiento económico por la labor desempeñada a través de sus servicios. Hace referencia, por un lado, a la permanencia, pero también al compromiso y la fidelidad del trabajador. Por ello, si la fecha de antigüedad está mal calculada, esto puede repercutir directamente en su economía y no recibir dichas compensaciones.

Además, repercute en una posible indemnización por despido. A mayor antigüedad, mayor será la compensación en caso de rescisión del puesto de trabajo. En lo que respecta a las jubilaciones, en algunos convenios, los trabajadores con más antigüedad pueden acceder a mejoras en la jubilación. Pueden ser desde complementos económicos adicionales hasta una prejubilación con condiciones favorables.

Asimismo, el requisito de la antigüedad no solo tiene consecuencias económicas, sino efectos simbólicos que, dentro de un orden de trabajo, pueden suponer una mayor capacidad de decidir, en función de las preferencias personales. Por ejemplo, a la hora de seleccionar tu periodo de vacaciones o ser propuesto para un ascenso.

Por todo esto, el abogado insiste en revisar que la antigüedad reflejada en la nómina sea correcta, ya que un error en este dato podría suponer pérdidas de beneficio para el trabajador, especialmente en situaciones como despidos, jubilaciones o reclamaciones laborales.