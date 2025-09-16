Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Un analista en comunicación informa sobre como leer los gestos de incomodidad de las personas (Montaje Canva Infobae)

Gestos corporales, expresiones faciales, movimientos involuntarios, el tono de la voz y hasta el contacto visual, todo esto son los elementos indispensables que forman parte de la interacción social entre las personas. Se trata del lenguaje no verbal que, al mismo tiempo que las formas orales, vertebran la conversación entre los interlocutores. Cuando los individuos se expresan, sus palabras vienen acompañadas de un conjunto de características contextuales: timbre, tono de voz, volumen más alto o más bajo. Si bien es cierto que muchas veces estas características forman parte de la sociabilidad de las personas, otras veces, pueden estar propiciadas por sus circunstancias personales o estados de emocionalidad.

Mediante la identificación de estos elementos no verbales, podemos adquirir una mayor comprensión de lo que se nos está comunicando y, muchas veces, conocer el estado interior de la persona. Por ejemplo, si están cómodas o incómodas. En un reciente vídeo de TikTok, el analista en comunicación y lenguaje no verbal, Javier Pérez Villacañas (@javi.villacanas), informa sobre cómo fijarnos en los gestos de nuestros interlocutores para identificar su incomodidad.

Alejandro Caos de Benós VS. David Broncano

El analista pone de ejemplo la entrevista de David Broncano, presentador del programa de RTVE, La Revuelta, al embajador de Corea del Norte en España, Alejandro Caos de Benós. Durante la entrevista, Broncano le hace una pregunta comprometida, en relación con el conflicto nuclear de Corea del Norte con Estados Unidos. Preguntándole por las tensiones políticas entre los dos países, hace un comentario sarcástico que incide en las figuras de los representantes políticos - Donald Trump y Kim Jong Un - diciendo “cada cual más loco”. Esto ocasiona un momento de incomodidad en la expresión corporal del representante de Corea.

El Delegado Especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benos (EFE)

El analista incide en la expresión facial y gestual del embajador, haciendo hincapié en un gesto con la boca que evidencia su reacción incómoda frente al comentario polémico y sarcástico del presentador.

Explica el analista: “Alejandro Caos de Benós hace el gesto de boca en ostra, mostrando incomodidad”.

Este gesto significa que los labios desaparecen hacia dentro de la cavidad bucal, exhibiendo la contención de un sentimiento muy fuerte. Asimismo, justo cuando escucha las palabras que califican a su presidente, se revuelve en el asiento confirmando su disconformidad.

“Ocurre una recolocación de la postura corporal que no había sucedido en toda la entrevista”, indica el experto.

Estas dos reacciones simultáneas durante la entrevista ponen en valor las cualidades del lenguaje no verbal.

Un analista señala los movimientos incómodos del representante de Corea en España durante una entrevista con David Broncano (TikTok)

Algunas nociones sobre el lenguaje no verbal

Como hemos visto, en contextos de sociabilidad, aprender a leer el lenguaje no verbal puede ayudarnos a comprender las circunstancias contextuales y emocionales de nuestro interlocutor. La disciplina se divide en tres áreas de estudio. En primer lugar, los elementos paralingüísticos: tono de voz, timbre, silencios. En segundo lugar, la kinesia, los movimientos voluntarios e involuntarios que muchas veces se asocian con el mensaje y el estado contextual de nuestros cuerpos en dicha comunicación. Por último, la proxémica: esto es el espacio vital en el que se inserta la conversación que puede estar sujeto a determinados condicionantes. Por ejemplo, a una mayor intimidad entre los interlocutores, la distancia será menor.

Dra Lucía Crivelli, lenguaje corporal

La identificación de dichos elementos nos hace mucho más conscientes de nuestra sociabilidad con las personas y nos permite acceder a un estado más complejo de la interacción social. El evento comunicativo, en definitiva, se caracteriza, por un lado, por una comunicación explícita, y por otro, por una correspondencia implícita que accede a lo contextual y a la pragmática del mensaje. Se podría decir que, en los movimientos involuntarios, se manifiesta el sentir-pensar de las personas como un reflejo de su cognición y emocionalidad.