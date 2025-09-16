El rey Felipe VI tacha de “crisis humanitaria insoportable” la situación de una Gaza “totalmente devastada”

El presidente de la República Árabe de Egipto, Sr. Abdel Fattah Al Sisi; el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, posan a su llegada a un almuerzo en honor del presidente de la República Árabe de Egipto, en el Palacio Real, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega - Europa Press)

Ha sido en su primera visita de Estado a la República Árabe de Egipto, en El Cairo, donde el rey Felipe VI se ha referido a la situación que ocupa en Gaza como una “crisis humanitaria insoportable” desencadenado por "el brutal ataque terrorista de Israel de hace ya casi dos años", en octubre de 2023.

A su llegada a la capital del país junto a la reina Letizia, el monarca se ha dirigido primero a los españoles que viven en el país y ha recordado la sintonía de sendos estados en su anhelo por la paz en la región. “España y Egipto compartimos un anhelo que sostenemos con convicción: una convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo, que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y con justicia. De momento, parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea”, ha recalado el monarca.

“El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista de Israel de hace ya casi dos años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas”, ha añadido sobre la situación entre Israel y Palestina.

“Se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza”, ha añadido.

El viaje de los Reyes a Egipto

Este es el primer desplazamiento al máximo nivel a Oriente Próximo, y por tanto, su primer viaje de Estado a Egipto. Invitados por el presidente Abdelfatah Al Sisi y acompañados del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y de la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla, los reyes responden así a la visita que hizo Al Sisi el pasado febrero, en marco de una visita oficial. El mandatario fue recibido en el Palacio Real, donde sostuvo un encuentro con el rey antes de participar en un almuerzo protocolario y allí confirmó que prepararían un viaje al país africano como su próximo destino.

El viaje arrancó este martes 16 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19. La primera parada estuvo dedicada a un encuentro cercano con la comunidad española residente en Egipto, formada por alrededor de un millar de personas.

El momento institucional más relevante llegará el miércoles 17, cuando los reyes se reúnan con el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, en el majestuoso Palacio Al-Ittihadiya, residencia oficial del jefe de Estado. Como es habitual, la reina Letizia seguirá una agenda paralela, acompañada de la primera dama egipcia.

Entre las actividades más destacadas figura la visita a la Fundación Sultán, situada en la singular Ciudad de los Muertos, un vasto cementerio donde conviven vivos y difuntos en uno de los rincones más sorprendentes de El Cairo. El recorrido real proseguirá después hacia el sur del país, con destino a Luxor, considerada una de las grandes joyas arqueológicas del mundo y parada imprescindible en este viaje por la historia faraónica.