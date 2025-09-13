La intensa agenda de Felipe VI y Letizia: su viaje a Egipto y una íntima celebración por el cumpleaños de la reina

Los reyes Felipe VI y Letizia en el palacio de la Zarzuela (Casa Real)

El mes de septiembre marca el inicio de una intensa actividad institucional para los reyes Felipe VI y Letizia, que han cerrado la semana con numerosos compromisos y se preparan para afrontar un viaje de Estado a Egipto, el primero de carácter oficial al país norteafricano desde que el hijo de Juan Carlos I accedió al trono.

El padre de la princesa Leonor ha puesto fin a la segunda semana de septiembre presidiendo la presentación de las Cartas Presenciales en el Palacio Real de Madrid. Por su parte, la nuera de la reina Sofía se trasladó hasta La Rioja para inaugurar el curso escolar 2025-2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Entresotos y en la Sección del Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo, en Rincón de Soto.

Concluidas estas actividades oficiales, los monarcas disponen este fin de semana para preparar su próximo desplazamiento al extranjero y celebrar en privado el cumpleaños de la periodista, que el lunes 15 de septiembre cumple 53 años. La agenda de la soberana permanecerá despejada ese día, aunque dedicará parte de la jornada a ultimar los detalles del viaje y organizar, desde su despacho en la Zarzuela junto a su nueva secretaria, Marta Carazo, los compromisos previstos para las siguientes semanas.

El itinerario de su viaje a Egipto y el protagonismo de la reina Sofía

Los actos oficiales requieren una labor de preparación interna que se desarrolla en Palacio antes de su puesta en marcha. Así, mientras la reina se ausentará de los actos públicos el próximo lunes, el rey Felipe VI sí tiene previsto recibir en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que colaboraron en la extinción de incendios forestales durante el mes agosto. La recepción, que se desarrollará en el Palacio de la Zarzuela, será la última cita oficial antes de centrar la atención familiar y protocolaria en la celebración privada del aniversario de Letizia y en los preparativos de la inminente visita a Egipto.

El martes 16 de septiembre, los reyes iniciarán su viaje de Estado a Egipto acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. En la capital egipcia, El Cairo, serán recibidos oficialmente por el presidente Abdelfatah Al Sisi y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Durante la estancia, que se prolongará hasta el viernes 19, la agenda de los monarcas contempla una serie de actos institucionales y culturales tanto en El Cairo como en Luxor. La Casa Real comunicará más detalles sobre las actividades previstas en los próximos días, al tratarse de la primera visita de Estado de esta naturaleza a Egipto durante el actual reinado.

Paralelamente, la reina emérita Sofía intensificará su agenda internacional durante la semana. La madre de las infantas Elena y Cristina ha viajado recientemente a Ferrol, en Galicia, como madrina de la botadura de la fragata F111 Bonifaz. El lunes 15 de septiembre será responsable de inaugurar, en el Palacio de la Zarzuela, la cumbre internacional sobre Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas organizada por la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). Además, presidirá el concierto asociado al Congreso que tendrá lugar durante la misma jornada.

El viernes, la reina Sofía emprenderá viaje a Estados Unidos para asistir en Washington D. C. al II Simposio America&Spain250. Antes de ese evento, participará en la reunión del Comité Ejecutivo del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute, para después encabezar las sesiones del simposio, que abordará el papel de España en la Revolución Americana bajo el título ‘España y el nacimiento de la democracia estadounidense’. El encuentro reunirá a más de 900 especialistas, historiadores y catedráticos con el objetivo de examinar diferentes perspectivas sobre la contribución española en ese periodo histórico.