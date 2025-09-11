Mundo

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

El primer ministro de Israel ha respondido al presidente del gobierno, que había lamentado que para su país sea imposible detener la campaña de las Fuerzas de Defensa en la Franja

Guardar
El primer ministro israelí Benjamin
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de proferir una “amenaza genocida flagrante” contra Israel tras las declaraciones del mandatario español sobre las limitaciones de España para detener la ofensiva militar israelí en Gaza.

La controversia surgió después de que Sánchez declarara el lunes: ”España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo", explicó Sánchez. “Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”. Fue durante el anuncio de un paquete de nueve medidas contra Israel por su operación militar en Gaza.

En un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro israelí, Netanyahu interpretó estas declaraciones como una amenaza: “El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’. Esa es una amenaza genocida flagrante contra el único Estado judío del mundo”.

El comunicado israelí fue más allá al hacer referencias históricas: “Aparentemente, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo sistemático de judíos en el Holocausto, no es suficiente para Sánchez. Increíble”.

Las declaraciones de Sánchez se produjeron en el contexto del anuncio de medidas que incluyen la formalización del embargo de armas a Israel mediante un decreto ley, la prohibición de entrada a España de personas que “participen de forma directa en el genocidio” en Gaza, y la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania.

El presidente español había justificado estas medidas afirmando que lo que está haciendo Israel en Gaza “no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso”. Sánchez recordó que ya hay más de 63.000 muertos, más de 159.000 heridos y unas 250.000 personas en riesgo de hambruna, según cifras que citó.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

Durante su intervención del lunes, Sánchez también había aclarado que España “apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar”, condenando los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. Además, reconoció que “el pueblo judío ha sufrido innumerables injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto”.

La tensión diplomática entre España e Israel se ha intensificado desde que el gobierno español reconoció el Estado de Palestina y adoptó una posición cada vez más crítica con la operación militar israelí en Gaza, que comenzó tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Las medidas anunciadas por Sánchez se suman a las ya adoptadas por España en los últimos dos años, incluido el embargo de facto de armas que se aplicaba desde octubre de 2023. El presidente español admitió que estas acciones “no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”, pero confió en que sirvan “para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno”.

Temas Relacionados

IsraelEspañaPedro SánchezBenjamin NetanyahuGazaGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El diseñador italiano dejó dos documentos manuscritos que disponen el traspaso de todos sus activos, incluyendo el 99,9% de las acciones de su empresa, obras de arte, propiedades y hasta su club de baloncesto

Abrieron el testamento de Giorgio

Bielorrusia liberó a 52 prisioneros tras el levantamiento de sanciones a la aerolínea estatal Belavia por parte de EEUU

Entre los liberados había 14 extranjeros: seis lituanos, dos letones, dos polacos, dos alemanes, un francés y un británico

Bielorrusia liberó a 52 prisioneros

Mientras el FBI busca al asesino, qué se sabe hasta ahora del crimen de Charlie Kirk

El activista cofundador de Turning Point USA se encontraba hablando ante estudiantes de la universidad de Utah cuando recibió un disparo en el cuello

Mientras el FBI busca al

La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

El auge de los modulares pequeños y el respaldo financiero de tecnológicas abren nuevas posibilidades para la generación limpia

La energía nuclear vuelve a

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

La ONG Save The Children alertó de que “cada vez es más improbable que muchos de ellos lleguen a terminar sus estudios”

El 75% de los niños
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La sentida carta de López

La sentida carta de López Murphy a Javier Milei: “Sigo siendo el mismo de siempre, el que sentías como tu segundo padre”

Cómo preparar una torta de chamorro adobado, una deliciosa receta de Robegrill

Exmiembros de La Luz del Mundo celebran cargos contra Naasón Joaquín García por abuso sexual y crimen organizado

Metropolitano en peligro de no continuar con servicio por laudos arbitrales de S/800 millones: ATU afirmó no contar con presupuesto

Las cuatro claves que sostienen a Wall Street en sus máximos históricos

INFOBAE AMÉRICA
Hamás remarca que el bombardeo

Hamás remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es "un ataque a todo el proceso de negociación"

Los Google Pixel 10 introducen las Credenciales de Contenido para verificar el origen de las fotografías hechas con IA

Webb descubre un planeta orbitando un púlsar con atmósfera de carbono

El partido entre Barcelona y Girona se jugará el sábado 18 de octubre y el Getafe-Real Madrid, el domingo 19

Juan Diego Botto, sobre las medidas del Gobierno contra Israel:"Lamentable que se tarde dos años. Se puede ir más lejos"

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny dejó fuera a

Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su gira por temor a redadas migratorias de ICE

Saoirse Ronan y Jack Lowden dan la bienvenida a su primer hijo

La razón por la qué Daniel Day-Lewis regresó al cine después de ocho años de retiro

Ed Sheeran: “Me considero un fracaso constante, pero así es como se construye el éxito”

Los consejos de una estrella de OnlyFans para hombres inseguros sobre el tamaño