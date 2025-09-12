España

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

El ministro traslada a Dana Erlich su rechazo “tajante” a las “falsas y calumniosas declaraciones” del primer ministro israelí

Elena L. Villalvilla

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, durante su encuentro en Jerusalén (POOL MONCLOA)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para “rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel”, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu acusó este jueves de lanzar a España una “flagrante amenaza genocida contra Israel” después de que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas contra Israel ante el “genocidio” en Gaza.

Ayer jueves el Gobierno ya expresó su rechazo a estas manifestaciones mediante un comunicado de Exteriores. “Sobre los falsos y calumniosos comentarios vertidos desde la oficina del Primer Ministro de Israel hacia España, el Gobierno de España reitera que condenamos inmediatamente el atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas y exigimos desde el primer día la liberación incondicional de todo los rehenes”, expresó la cartera de Albares.

Noticia en ampliación

