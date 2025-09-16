España

Los reyes emprenden su viaje de Estado a Egipto: el aplaudido look de Letizia que estrenó en una fecha especial

Felipe VI y Letizia inician este martes su visita oficial tras ser invitados por el presidente Al-Sisi. Estarán en el país africano hasta el próximo 19 de septiembre

Los reyes Felipe y Letizia
Los reyes Felipe y Letizia en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas antes de emprender su viaje oficial a Egipto. (Europa Press)

Ha tenido que pasar más de medio año, pero los reyes Felipe y Letizia por fin han emprendido este martes, 16 de septiembre, su primera visita de Estado. Hasta el próximo viernes 19 estarán en Egipto, donde estarán acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En la capital egipcia, El Cairo, serán recibidos oficialmente por el presidente Abdelfatah Al-Sisi y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Durante la estancia, la agenda de los monarcas contempla una serie de actos institucionales y culturales tanto en El Cairo como en Luxor.

En la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los reyes han tenido la tradicional despedida oficial antes de embarcar hacia su visita de Estado a Egipto. Para este acto protocolario, Letizia ha optado por un conjunto de chaqueta y pantalón blanco de dos piezas de Hugo Boss, una elección que ya había mostrado anteriormente durante el 40 aniversario de la jura de bandera de Felipe VI en Zaragoza. Para este viaje en avión, la reina ha combinado el traje con unos zapatos de tacón negro, el bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera y los pendientes dorados con pequeños brillantes de Bárbara Goenaga.

Los reyes Felipe y Letizia
La agenda de Felipe VI y Letizia en Egipto

Los monarcas cumplirán una intensa agenda de actos que mezcla diplomacia, patrimonio y cercanía con la comunidad española.

La primera parada del viaje es un encuentro distendido con la comunidad española residente en el país, que ronda el millar de personas. Una tradición ya habitual que sirve como cálida bienvenida y primera toma de contacto.

Los reyes Felipe y Letizia
El gran momento institucional llegará el miércoles 17, cuando los reyes se reúnan con el presidente egipcio Abdelfatah El-Sisi y su esposa, Entissar Amer, en el imponente Palacio Al-Ittihadiya, residencia oficial del jefe de Estado. Como es habitual, Letizia desarrollará su propia agenda paralela, acompañada de la primera dama egipcia.

Entre sus actividades más destacadas está la visita a la Fundación Sultán, ubicada en la impactante Ciudad de los Muertos, un cementerio en el que conviven vivos y difuntos en uno de los rincones más sorprendentes de El Cairo. La ruta real continuará hacia el sur del país, donde espera Luxor, una de las joyas arqueológicas del mundo y parada obligatoria en este recorrido por la historia faraónica.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Y mientras los Reyes cumplen con su agenda internacional, la reina emérita Sofía también hace las maletas: el viernes 19 estará en Washington para presidir el II Simposio America&Spain250, reforzando los lazos culturales entre España y Estados Unidos.

