Así es el equipo docente de ‘OT 2025′: todos los profesores que formarán a la nueva generación de concursantes

Operación Triunfo 2025 ha iniciado una nueva edición este 15 de septiembre en Amazon Prime Video. En esta ocasión han sido 16 los concursantes seleccionados que van a vivir y formarse durante los próximos meses en la academia.

A su lado, para sacar lo mejor de ellos, se encuentra un equipo completo de profesores que guiarán a los futuros artistas en aspectos clave como la interpretación, el entrenamiento físico, la técnica vocal, la música y el baile. Este año, la plantilla combina caras históricas del programa con nuevas incorporaciones, apostando por la diversidad de disciplinas y enfoques educativos.

La Dani: interpretación

Daniel Fernández Pozo, conocido como La Dani, se incorpora este año como profesor de interpretación en OT 2025. Es actor y ganó popularidad por su papel en Te estoy amando locamente, que le valió una nominación al Goya como Mejor Actor Revelación y el Premio Feroz. Además, tiene trayectoria musical con temas como Banana Split y el EP Xiaomi. Sustituye como profesor de interpretación a Abril Zamora.

Pol Cejas: entrenamiento físico y yoga

Pol Cejas es otro de los nuevos fichajes en OT 2025 que dará clases de ejercicio físico y yoga a los alumnos de la academia. Cejas es entrenador personal y coach de Adidas Runners Barcelona, creador del método Asura. Sustituye a Toni Hinojosa.

Manu Guix: director musical

El compositor y pianista barcelonés Manu Guix se mantiene un año más como director musical de OT, cargo que ha llevado en las dos últimas ediciones. Es responsable de la supervisión musical y el acompañamiento de los concursantes en su recorrido artístico.

Noemí Galera: directora de la academia

Noemí Galera continúa al frente de la academia en OT 2025. Es uno de los rostros más reconocidos del programa, tras casi tres décadas realizando funciones como seleccionadora, conductora, jurado y directora en distintas ediciones del talent.

Vicky Gómez: coreógrafa

Vicky Gómez, conocida por ganar Fama, ¡a bailar!, repite como profesora de baile en esta edición. Ha sido parte del equipo docente de OT en varias temporadas (2017, 2018, 2020, 2023) y se encarga de las coreografías de grupo e individuales.

Mamen Márquez: técnica vocal

Mamen Márquez continúa como la referente en técnica vocal dentro de la academia, trabajo que desempeña desde 2017. Además de preparar a los concursantes, es vocal coach de artistas como Aitana y ha trabajado en musicales como Gypsy, liderado por Antonio Banderas.

Judith Endje: baile urbano

Judith Endje, bailarina y actriz barcelonesa, asume la docencia de baile moderno en la academia. Está especializada en estilos como hip hop y jazzfunk, con formación en Barcelona, Londres y Los Ángeles, y ha trabajado con artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Melendi, Nathy Peluso, Lola Indigo, Aleesha y Sergio Dalma.

Vic Mirallas: repaso musical

Vic Mirallas, compositor, cantante, productor y multiinstrumentista, se une como profesor de apoyo musical, guiando a los concursantes en sus ensayos y preparación de cara a las galas.

Pablo Lluch: repaso musical

Regresa como profesor de repaso musical tras su participación en 2023. Músico, productor y director musical, ha trabajado con artistas como Soraya Arnelas, forma parte de la banda COLET y ha firmado la dirección musical la serie Mariliendre. Sus contenidos acumulan millones de visualizaciones en redes sociales.

Andrea Villalonga: imagen y comunicación

Profesora de imagen y comunicación en las ediciones de 2017, 2018 y 2020, regresa este año al claustro. Consultora en comunicación con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en televisión, formación empresarial y eventos internacionales.