Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) (Diego Radamés / Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que enviará a todas las comunidades autónomas una propuesta que pretende triplicar el dinero destinado a vivienda “a todos aquellos gobiernos que se comprometan a hacer lo mismo”. En este sentido pondrá en marcha tres nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes en España: ayudas de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, un seguro de impago para dar garantías a los inquilinos y ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Hoja de ruta para el nuevo curso político

Sánchez lo ha anunciado durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, celebrada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, donde ha dedicado parte de su discurso a avanzar este nuevo paquete de de medidas centradas en materia de vivienda.

La reunión de este 15 de septiembre ha contado con todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas que han sido convocados justo al inicio del nuevo curso político para marcar el rumbo que a seguir durante los próximos meses en el ámbito parlamentario.

Alquiler con opción a compra para los jóvenes

“Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola”, ha avanzado el jefe del Ejecutivo.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes en un contexto de crisis habitacional que precariza sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, asegurarles un techo de cara al futuro.

Seguro de impago y ayudas para comprar una vivienda en zona rural

Por otra parte, Sánchez ha explicado que implementará un seguro destinado a cubrir posibles impagos de rentas de alquiler por parte de jóvenes, iniciativa anunciada inicialmente en enero y cuya entrada en vigor está programada para “este periodo de sesiones”, tal y como ha asegurado el presidente del Gobierno.

Asimismo, señaló que se pondrán en marcha otras medidas, como ayudas económicas que pueden alcanzar hasta 10.800 euros, orientadas a facilitar la compra de vivienda en el medio rurales.

El triple del presupuesto para las comunidades autónomas que inviertan en vivienda

A su vez, Sánchez ha adelantado que el Gobierno tiene previsto multiplicar por tres los fondos que actualmente transfiere a las comunidades autónomas para políticas de vivienda, siempre y cuando estas administraciones asuman el compromiso “de hacer lo mismo”, es decir: fomentar la construcción o promoción de viviendas en régimen de protección oficial, entre otras medidas.

El Gobierno busca con esta propuesta busca incentivar una mayor implicación de los gobiernos regionales en la ampliación de la oferta de vivienda accesible, coordinando esfuerzos para atender la demanda social en este ámbito.

(Noticia en ampliación)