España

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El Gobierno pretende triplicar el dinero destinado a esta materia “a todos aquellos gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo”

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) (Diego Radamés / Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que enviará a todas las comunidades autónomas una propuesta que pretende triplicar el dinero destinado a vivienda “a todos aquellos gobiernos que se comprometan a hacer lo mismo”. En este sentido pondrá en marcha tres nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes en España: ayudas de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, un seguro de impago para dar garantías a los inquilinos y ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Hoja de ruta para el nuevo curso político

Sánchez lo ha anunciado durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, celebrada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, donde ha dedicado parte de su discurso a avanzar este nuevo paquete de de medidas centradas en materia de vivienda.

La reunión de este 15 de septiembre ha contado con todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas que han sido convocados justo al inicio del nuevo curso político para marcar el rumbo que a seguir durante los próximos meses en el ámbito parlamentario.

Alquiler con opción a compra para los jóvenes

“Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola”, ha avanzado el jefe del Ejecutivo.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes en un contexto de crisis habitacional que precariza sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, asegurarles un techo de cara al futuro.

Seguro de impago y ayudas para comprar una vivienda en zona rural

Por otra parte, Sánchez ha explicado que implementará un seguro destinado a cubrir posibles impagos de rentas de alquiler por parte de jóvenes, iniciativa anunciada inicialmente en enero y cuya entrada en vigor está programada para “este periodo de sesiones”, tal y como ha asegurado el presidente del Gobierno.

Asimismo, señaló que se pondrán en marcha otras medidas, como ayudas económicas que pueden alcanzar hasta 10.800 euros, orientadas a facilitar la compra de vivienda en el medio rurales.

El triple del presupuesto para las comunidades autónomas que inviertan en vivienda

A su vez, Sánchez ha adelantado que el Gobierno tiene previsto multiplicar por tres los fondos que actualmente transfiere a las comunidades autónomas para políticas de vivienda, siempre y cuando estas administraciones asuman el compromiso “de hacer lo mismo”, es decir: fomentar la construcción o promoción de viviendas en régimen de protección oficial, entre otras medidas.

El Gobierno busca con esta propuesta busca incentivar una mayor implicación de los gobiernos regionales en la ampliación de la oferta de vivienda accesible, coordinando esfuerzos para atender la demanda social en este ámbito.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

ViviendaAlquilerCompra de ViviendaMercado InmobiliarioAyudasGobierno de EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

De acuerdo con algunos expertos, el capital erótico —entendido como el atractivo físico, el carisma y la manera de relacionarse— puede convertirse en un recurso social que influya en la obtención de mejores calificaciones, mayores ingresos y un mayor acceso al poder

El efecto halo: la razón

El príncipe Harry niega haber aireado los trapos sucios de su familia en público: “Tengo la conciencia muy tranquila”

El duque de Sussex ha concedido una entrevista a ‘The Guardian’ durante su visita sorpresa a Kiev, adonde viajó tras reunirse en Londres con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry niega haber

Estos son los alimentos que no caducan nunca: “Hay productos que, si se conservan de forma adecuada, pueden durar muchos años sin la necesidad de desperdiciarlos”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa sobre aquellos alimentos con fechas de consumo preferente. Es decir, alimentos que pierden parte de sus propiedades, aunque no presentan riesgos microbiológicos para su consumo

Estos son los alimentos que

La ‘niña del año’ de la revista Time es una chica de 13 años que ha creado un invento para mejorar la vida de los sintecho: “Era solo un dibujo, nunca imaginé que se haría realidad”

La revista Time ha lanzado esta nueva lista que busca fomentar que niñas de todo el mundo se perciban a sí mismas como constructoras y desafiar los estereotipos de género

La ‘niña del año’ de

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

El expresidiario permaneció seis años y medio en una cárcel peruana antes de que le trasladasen a la de Soto del Real, en Madrid

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El efecto halo: la razón

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido