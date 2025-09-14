El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

“España hoy brilla como ejemplo y como orgullo ante la comunidad internacional, que ve que España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”. Con estas palabras, Pedro Sánchez mostraba este domingo en Málaga su reconocimiento, “respeto absoluto” y “admiración” por quienes hasta entonces se habían movilizado para realizar concentraciones y manifestaciones propalestinas durante la Vuelta a España, que este domingo ha visto interrumpida su última etapa después de que miles de personas hayan impedido el paso a los ciclistas e invadido buena parte de las vías por las que la carrera se iba a realizar.

Tanto el Ayuntamiento de la ciudad como el gobierno de la Comunidad de Madrid no han tardado en señalar al presidente del Gobierno por sus palabras, pero en seguida los ministros del Ejecutivo se han mostrado satisfechos con el desenlace de la jornada. “Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid”, se congratulaba Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, uno de los primeros en pronunciarse.

Los manifestantes paran a los ciclistas a su entrada en Madrid. (Europa press)

“Lo siento por la Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados”, concluía el ministro, en la misma línea que la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que “la sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales”. “Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista”, concluía. “Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad”.

Varias respuestas a la carta de Feijóo

Algunos miembros del Ejecutivo han manifestado su opinión contestando a la misiva publicada en redes sociales por el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, quien ha hablado de “ridículo internacional televisado en todo el mundo”. “El presidente del Gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no”, empezaba diciendo tras unas protestas que se han saldado con dos detenidos por desórdenes públicos y un total de 22 policías heridos con contusiones de diversa consideración.

Ante este posicionamiento, algunos ministros han querido condenar las palabras de Feijóo, quien se ha desmarcado de apoyar a Hamás o buscar su aplauso. “Al genocidio lo llama ‘respuesta del Gobierno de Israel’ y al asesinato de más de 65.000 personas lo define de ‘pérdidas civiles de personas de origen palestino’. ”Esta carta indigna le perseguirá de por vida", ha opinado la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría. Por su parte, Óscar Puente, ministro de transportes y Movilidad Sostenible, ha escrito también en su cuenta de X: “No Alberto, a ti la violencia y los altercados te molestan, salvo si son contra las sedes del PSOE. Entonces, ya tal”.