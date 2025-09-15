Agencias

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión del crecimiento del PIB para 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros elevará este martes la previsión de crecimiento económico para 2025 en el marco de la revisión del cuadro macroeconómico.

Sánchez lo ha anunciado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a ensalzar los logros económicos de España en los últimso años.

"La economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española", ha ensalzado el presidente del Ejecutivo.

