La historia de amor de Jessica, de 36 años, y Stéphane, de 58: “Puedo compartirle todas mis fantasías. Él siempre está de acuerdo en probarlas”

Con 22 años de diferencia, esta pareja demuestra que la compatibilidad y la sensualidad no conocen límites

La historia de amor de
“Fue un encuentro un poco gracioso. Estábamos esperando en la misma sala de espera de un centro médico. Compartimos un momento de complicidad. Me llamaron y cuando salí, él estaba todavía allí. Me dijo que ya había tenido su cita, pero se había quedado solo para cruzarse conmigo. Esperaba tener el valor de darme su número. Me pareció supertierno. Completamente, un encuentro de película, como las que ya no se ven”, relató Jessica con entusiasmo a Yahoo Life.

La diferencia de edad sobre la mesa

Desde la primera cita, la treintañera prefirió abordar directamente el tema de los 22 años que los separan. “No quería no hablar de ello. Era demasiado visible. Era demasiado grande. Y él se lo tomó superbién”, señaló la joven.

“Nos pareció que era más impactante en números que en la realidad. La edad parecía un detalle. Me parecía estúpido dejar pasar algo por solo unos números que no significan gran cosa”, explicó.

En esa misma conversación, ambos compartieron aspectos de su vida personal. “Le pedí que me contara un poco sobre su vida, para ver si íbamos a tener algo en común. Me habló de su exesposa, de su hija y de su hijo, del hecho de que llevaba solo cuatro años. Sí, no habíamos tenido las mismas experiencias, pero no parecía ser un problema”, recordó Jessica.

Una revelación en la intimidad

Más allá de la complicidad emocional, fue en la intimidad donde Jessica sintió un verdadero cambio. “Acostarme con él fue una revelación. Sé que parece exagerado decirlo, pero realmente fue así. Estaba acostumbrada a hombres a los que hay que disculpar porque no tienen suficiente experiencia, porque están estresados, porque están cansados o simplemente porque no tienen ganas de complacer”, indicó.

“Y con Stéphane es completamente diferente. La da todo. Es alguien muy sensual y que no tiene ningún tabú. Con él, he probado cosas que nunca había probado antes”, confesó Jessica.

La confianza es, según ella, la clave: “Me siento lo suficientemente en confianza como para compartir todas mis fantasías. Y él siempre está de acuerdo en probar. Nada le sorprende, nada le disgusta. Se entrega al 100% para complacerme. Es realmente el mejor amante de mi vida”.

A los prejuicios sobre la edad, Jessica responde con humor y firmeza. “Cuando hablé de él, mis amigas me preguntaron: ‘¿No tienes miedo de que no pueda tener una erección?’. Pues no. Ya funciona muy bien, gracias. Y además, creo que tenemos una vida íntima como para prescindir de eso si fuera necesario”, contestó.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

Un mensaje contra los prejuicios

Para Jessica, esta relación ha transformado también su manera de entender el amor. “Ahora, se lo recomiendo a mis amigas. Les digo que también busquen entre los mayores. Lo digo en broma, pero lo pienso un poco”, reconoció.

“Nos cerramos demasiado dentro a criterios que están grabados en piedra, franjas de edad, ámbitos profesionales, ubicaciones, detalles físicos. Y en realidad, se puede encontrar al alma gemela fuera de todo eso”, aseguró.

Con Stéphane, dice haber encontrado lo que realmente importa: “Yo, eso es lo que tengo con él y no me arrepiento ni un segundo de haber ido más allá de mis criterios iniciales. Lo que cuenta es el encuentro y es la persona”, concluyó.

