La reflexión de José Coronado sobre el amor: “Yo creo que el que llega a 60 y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas”

José Coronado en la actualidad

José María Coronado García es un actor de cine y televisión español, ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en los años 2012 (No habrá paz para los malvados) y 2019 (Tu hijo) y mejor actor de reparto en 2024 (Puntos suspensivos).

El actor charló este miércoles con Juan Carlos Ortega en Transmite la SER, de la Cadena Ser, sobre el amor. Para él, estar enamorado es “el mejor estado en el que se puede estar”. El ganador del Premio Goya ha dicho que, cuando uno se encuentra en esta situación, “sonríe y te da igual el dinero”.

Ortega ha querido preguntar por la relación actual que tiene el actor con las mujeres con el paso de los años: “Cuando uno va cumpliendo años, va cambiando también la edad de las mujeres que le gustan. A mí me pasa, por ejemplo”, ha aclarado el presentador del programa. Coronado ha reafirmado las palabras de Ortega añadiendo: “Tu cerebro y tus vivencias te piden más cuando cumples años y estás buscando una relación seria”.

José Coronado y Diego Peretti en 'Puntos suspensivos'

“Yo creo que el que llega a 60 y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas”, ha apuntado el actor. “Es algo aburrido, ilógico y antinatural”, ha añadido. “Hay un punto de abusar de cierta experiencia”, ha seguido el presentador, mientras que Coronado lo catalogaba como “una manera de abusar, de no ser consecuente y no evolucionar”.

“Yo creo que uno tiene que ir evolucionando con su edad y tiene que ir cambiando cosas”, ha sentenciado Coronado. “Por supuesto que a mí ahora me gustan mujeres con vida y que puedas compartir”, ha indicado el actor.

“Siempre he estado enamorado”

El actor ha confesado en el programa que está enamorado, como siempre durante su vida: “Siempre he estado enamorado, sería un estúpido si no. No hay nada mejor que el amor”, ha concluido el ganador del Goya. “Lo único que está por encima del amor, ahora con la edad, es la salud”, ha enfatizado Coronado.

A raíz de la respuesta sobre la salud, Ortega ha querido indagar en cómo el actor consiguió dejar de fumar. Coronado ha confesado tener el método: “No son ni pastillas, ni vapeadores, es entenderlo. Entender que es algo que ya no mola”. “Ahora solo da tos, mal olor, pérdida de dinero, ahora con 70 años no mola”, ha declarado el actor.

José Coronado. (Europa Press)

Quintero, otro presentador del programa, ha cambiado de tema al formular la siguiente pregunta a José: “¿Qué le reprocharía usted a Dios si estuviese ahora mismo escuchando la radio?” La pregunta ha despertado las risas de los locutores del programa y a Coronado, que ha respondido: “Le pondría las noticias de cualquier canal y que se conteste él mismo”.

“Me encanta la política, pero me asquea la actual”

Otro punto a tratar ha sido la política. “Me encanta la política, pero me asquea la política actual”, ha confesado el actor. “Para mi deja bastante que desear la forma en la que se está llevando con estos nuevos políticos. Creo que no es solo aquí. Lo vemos también en Estados Unidos, Rusia, en todos lados”, ha explicado Coronado.

“Las políticas, al final, lo que quieren ahora es poder, para mí no es política”, ha resaltado el actor. Ortega, en la misma línea, ha continuado la conversación diciendo: “como que nos obligan a coger un bando. O eres de estos o de los otros. De Broncano o de Motos, del Madrid o del Barça”.

Continuando con el hilo de la conversación, Coronado ha dicho que él es del Real Madrid, pero que le encantaba ver jugar al Barça de Messi.

Otra discusión que se ha tenido en el transcurso del programa ha sido sobre el atractivo del propio actor: “Es el único que puede competir con Sánchez en belleza”, ha expresado uno de los colaboradores. “Yo no me creo guapo, pero lo seguiré siendo porque creo que la clave está en la sonrisa y la relajación facial”, ha señalado Coronado.

La entrevista finaliza reivindicando la necesidad de la libertad de expresión: “Estamos en tiempos difíciles. Tenemos que coger con papel de fumar todo lo que digas”, ha asegurado Coronado. “Todas las cosas se sacan de contexto”, ha añadido.