La emotiva carta de Marina Romero, nuera de Makoke, a Javier Tudela: “Nos esperan días difíciles, pero saldremos más fuertes que nunca”

Javier Tudela y Marina Romero en una imagen de archivo (José Oliva / Europa Press)

La familia de Makoke atraviesa una etapa delicada. Marina Romero, pareja de Javier Tudela—hijo de la expareja de Kiko Matamoros—ha compartido en las últimas horas una emotiva carta a través de su perfil de Instagram. El mensaje revela la complicada situación personal que enfrenta actualmente y el papel esencial que desempeña Tudela como apoyo incondicional.

En su comunicado, Marina se ha sincerado con sus seguidores al describir el momento que vive y el refuerzo del vínculo familiar en estos días adversos. “Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto”, son las primeras líneas que componen el escrito. La joven también ha subrayado la presencia constante y el apoyo de Javier Tudela en una de las etapas más difíciles que han afrontado juntos. “Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito”, ha continuado diciendo.

Marina Romero ha agradecido a su pareja por el esfuerzo dedicado y la entrega constante en estos momentos. “Moviste cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento”, ha dicho, otorgando detalles de la delicada situación a la que hace frente. “El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro”, ha dicho, poniendo en valor los detalles que fortalecen su relación.

Marina Romero junto a su novio Javier Tudela (José Ramón Guisado / Europa Press)

“Cuando esto pase...”

Lejos de entrar en detalles acerca de la situación que atraviesa, Romero se ha limitado a afirmar que les esperan “días difíciles que afrontar”. Sin embargo, ha mostrado confianza en la fortaleza de la pareja: “También sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar”. En sus palabras, Romero ha trasladado su convencimiento de que superarán la adversidad y saldrán más unidos: “Cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias”.

Marina Romero ha acompañado sus palabras con un carrusel de fotografías que reflejan el vínculo familiar. En ellas aparecen junto a Javier Tudela y los dos hijos que comparten, mostrando una imagen de unión y apoyo. En otra de las imágenes, Marina posa sobre una camilla en lo que parece ser una sala de hospital, con un apósito en el brazo, lo que refuerza el mensaje sobre la delicada situación que atraviesa.

Marina Romero (Instagram / @marinaromerom)

La publicación no ha pasado desapercibida para el entorno más cercano de la pareja ni para numerosos seguidores, que dejaron mensajes de ánimo y apoyo. “Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente... os admiro y quiero muchísimo”, ha comentado su cuñada, Anita Matamoros. Makoke también le ha dedicado unas palabras de respaldo tanto a su hijo como a Marina: “¡Os quiero a los 4 con toda mi alma! Qué bonitas palabras, Maris. Gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero, mi Maris”.

Esta carta se enmarca en un contexto familiar que se ha visto sacudido por otros acontecimientos. A finales de agosto trascendió que Makoke y su pareja, Gonzalo Fernández, decidieron cancelar su boda prevista para el 12 de septiembre. El motivo, según explicó Makoke en un comunicado en sus redes sociales, responde a la salud de un familiar cercano. “Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente por la salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor”, expuso entonces.