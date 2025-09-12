España

Sebastián Ramírez, abogado: “Pueden ponerte multas de hasta 600.000 euros si fumas en la calle”

La nueva ley prohibirá expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad y ampliará la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

El consumo excesivo de tabaco
El consumo excesivo de tabaco podría afectar severamente a la salud. Foto: (iStock)

El anteproyecto de Ley del Tabaco impulsado por el Gobierno está dividiendo a fumadores y no fumadores en la sociedad española. Sobre las sanciones a las que se pueden enfrentar los fumadores que decidan saltarse la nueva normativa, Sebastián Ramírez, abogado conocido en redes sociales como @leyesconsebas, advierte de que saltarse la norma podría conllevar multas de hasta 600.000 euros.

“Después de casi 20 años sin tocarse esta normativa, llega un cambio enorme que puede afectar a muchísima gente en su día a día”, advirtió el letrado. Pese a que aún debe pasar por la tramitación parlamentaria, el abogado asegura que será aprobada y que restringirá “muchísimo más” el consumo de ciertos productos en espacios públicos. En concreto, Ramírez destaca la prohibición de fumar en terrazas, marquesinas, piscinas, campus universitarios, parques infantiles o incluso en vehículos de empresa.

Además, el cambio también afecta a nuevos productos como los desechables y los dispositivos electrónicos, que tendrán las mismas restricciones que los tradicionales. “El objetivo es proteger espacios compartidos y limitar la exposición de los demás”, asegura el letrado. Además, el abogado advierte de que, si lo incumples no bastará con una advertencia: “Las sanciones serán muy duras”.

La novedad: la ley prohíbe fumar a los menores de edad

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

“Espero que en el Congreso de los Diputados esta ley genere el mismo consenso. Creo que hay un consenso social entre los no fumadores, pero también entre los fumadores de la importancia que tiene que dar a pasos hacia adelante y seguir siendo un país vanguardista y pionero en la lucha contra el tabaco, que como ya he dicho antes se lleva 140 vidas al día”, señaló la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que fue aprobado este anteproyecto.

Con esta modificación, los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, las bolsitas de nicotina para uso oral, los productos a base de hierbas, como las shishas, y los dispositivos para el consumo de productos calentados quedarán sometidos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional.

De este modo, la ley prohíbe expresamente el consumo de tabaco y estos productos relacionados por parte de menores de edad, y amplía la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega. El objetivo del Ministerio es reforzar la protección a la infancia y adolescencia. “Esta es una ley que es para una mayoría social que quiere respirar aire limpio y que pide, desde hace mucho tiempo, tener espacios libres de humo y que desea que la siguiente generación crezca y viva libre del tabaco”, resaltó García.

Estas medidas se alinean con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y con el Código Europeo contra el Cáncer, que promueven reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040. Además, será obligatoria la señalización clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo. Asimismo, se introducen obligaciones de etiquetado e información, que deberán incluir datos sobre el contenido en nicotina y características del producto. Por otra parte, la modificación prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven.

