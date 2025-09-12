España

Estas son las diez cosas a las que debes decir “no”, según una psicóloga

Aprender a poner límites es principal para el desarrollo personal

Por Antonio Duro

Una especialista de salud mental
Una especialista de salud mental da consejos para decir no

En la última década, la salud mental ha comenzado a formar parte del discurso popular de manera habitual. Se ha construido un relato alrededor de ella que ha hecho que poco a poco se normalice y se rompa el estigma de ir a terapia, y las redes sociales son cruciales en este proceso. En la nueva era digital son muy variados los creadores que a través de su vida profesional generan contenido. Uno de los más habituales es el sector de la psicología. Son miles los vídeos que los profesionales cuelgan a diario para ayudar o aconsejar a los usuarios.

Silvia Severino cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y es psicóloga especialista en jóvenes y niños. Su contenido diario se basa en arrojar en redes claves útiles que se puedan aplicar a la vida cotidiana para así encontrar una mejoría mental.

Los 10 ‘noes’ de tu vida

La terapeuta enumera del uno al diez las negativas cruciales que se deben llevar a cabo para obtener una vida más plena. El contenido son solamente 30 segundos donde asegura que el último “no” es sin duda el más importante. La lista está encabezada por “no des consejos que no te pidas”. Una advertencia para modificar el trato que se le da a los demás. Seguidamente, habla de no reprimir las emociones, dejar atrás frases como “los hombres no lloran” y poder ser uno mismo sin restricciones. El punto tres pone en valor la vida laboral: “No regales tu trabajo”. Un tema actual que referencia a la cantidad de horas y poco beneficio económico que existe en la mayoría de oficios.

Noticias del día 11 de septiembre del 2025.

Para continuar, la experta menciona la decisión de no negociar la paz mental y de evitar perseguir personas. El auge de priorizarse a uno mismo se trasmite a diario a través de las publicaciones en las redes sociales. En sexto lugar está el límite de no hacer nada que no quieras. Es habitual acostumbrarse a asentir siempre y descubrirse en situaciones no deseadas y que incomodan. Severino también añade que hay que vivir en el presente y la séptima posición de la lista la ocupa el no vivir en el pasado. Pensamiento que en muchas ocasiones es obsesivo y desemboca en una depresión.

Otra clave es el factor crucial de adaptarse y no compararse. En el penúltimo lugar está el no rodearse de personas que te quitan la energía. Es vital poder crear una red sana que sume a tu tranquilidad mental. Para finalizar, la psicóloga revela que el “no” más importante de todos es: “No ignores tu intuición”. Escucharse muchas veces puede ser la clave para evitar una serie de situaciones desafortunadas.

Dudas y trabajo personal

En los comentarios, los seguidores de la especialista exponen sus vivencias personales. A la mayoría les parece imposible seguir a raja tabla todos los consejos. Es ahí donde se observa de manera individual cuál es ese “no” que te cuesta aplicar a tu vida. El primer paso es saber que eso ocurre y buscar soluciones. La terapia es uno de los recursos más habituales para cambiar esos aspectos vitales que pesan a diario y de los que empezamos a ser conscientes. En redes ya se está generando una gran comunidad que aboga sobre la importancia de la salud mental y poner límites.

