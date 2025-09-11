España

El nuevo centro de ciberdefensa 5G del Mando Conjunto del Ciberespacio: investigará mejoras de sistemas militares y detectará ataques digitales

Esta nueva infraestructura estará en la base de Retamares, Madrid

Miguel Moreno Mena

Miguel Moreno Mena

Centro de Ciberdefensa 5G (Ministerio
Centro de Ciberdefensa 5G (Ministerio de Defensa)

Los ejércitos siguen creciendo en materia tecnológica y digital. En el caso de España, el último acontecimiento relacionado ha sido que el Mando Conjunto del Ciberespacio ha activado en Madrid el Centro de Ciberdefensa 5G, una instalación dedicada a investigar mejoras en sistemas militares y detectar ciberataques digitales mediante tecnologías avanzadas y el uso intensivo de inteligencia artificial (IA).

Esta nueva infraestructura, situada en la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Representa un impulso estratégico en la protección de redes y operaciones de las Fuerzas Armadas, como ha explicado el Ministerio de Defensa. Estas apuestas siempre son bien recibidas, especialmente en un momento en el que existen amenazas de ciberataques cada poco tiempo.

El Ministerio de Defensa se encuentra inmerso en un proyecto tecnológico para mejorar la capacidad satelital de las comunicaciones militares

El nuevo centro de ciberdefensa 5G

El Centro de Ciberdefensa 5G tiene como uno de sus ejes la investigación para desarrollar nuevas capacidades de protección en sistemas militares. Para ello, utiliza equipos de alta tecnología que permiten tanto experimentar con escenarios de defensa cibernética sobre redes 5G como formar a personal técnico del Ministerio de Defensa.

Según el comunicado oficial, la puesta en marcha del centro se vincula al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros en junio de 2021. Más adelante, en septiembre de 2022, se formalizó un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Defensa para impulsar estos desarrollos.

En este contexto, el Departamento ha incorporado herramientas que replican tanto entornos tácticos que afectan al ejército en operaciones desplegadas, como estratégicos, relacionados con el funcionamiento global de las redes.

El segundo gran pilar del centro reside en la aplicación de inteligencia artificial para permitir la detección temprana y automática de ciberataques en redes militares. Las tecnologías implementadas permiten analizar entornos complejos, denominados “burbujas 5G” con varios nodos, en tiempo real.

Mando Conjunto del Ciberespacio (Ministerio
Mando Conjunto del Ciberespacio (Ministerio de Defensa)

Objetivos del centro

La formación del personal se orienta a maximizar el rendimiento de las nuevas tecnologías y reducir vulnerabilidades en el despliegue de dispositivos conectados bajo el estándar 5G. De esta forma, se busca especializar a algunos militares en esta materia y que se concentren en la protección tecnológica del país.

Uno de los objetivos de este programa formativo reside en reforzar la conciencia frente a los riesgos digitales, ya que, según Defensa, el factor humano sigue siendo el origen principal de los ciberataques que logran acceder a sistemas sensibles. Por eso, la sensibilización sobre los riesgos es una prioridad señalada.

Según el Ministerio, la automatización es la clave para lograr mayor eficacia, ya que la IA facilita la identificación de patrones sospechosos sin necesidad de intervención humana constante. El objetivo final es anticipar posibles ataques y reducir los tiempos de respuesta, elevando la seguridad de los sistemas militares españoles.

Las Fuerzas Armadas mantienen actualmente un nivel tecnológico en 5G y en IA que trata de ponerse a la altura de las grandes tecnológicas mundiales. Con la creación de este centro, el Mando Conjunto del Ciberespacio busca conseguir un paso adelante en seguridad y defensa a través de ámbito cibernético.

