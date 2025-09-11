Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desgranado este miércoles en el Debate del Estado de la Región un paquete de 50 medidas que configurarán la acción de su Gobierno durante los próximos años. La agenda incluye rebajas fiscales, proyectos de vivienda, inversiones sanitarias, planes de protección medioambiental, impulso a la innovación y mejoras en infraestructuras y transporte.

Con esta batería de propuestas, el Ejecutivo regional busca consolidar el liderazgo económico de Madrid, reforzar los servicios públicos y responder a los retos sociales y demográficos de la próxima década.

Economía y fiscalidad: incentivos para empresas y alivio fiscal a los ciudadanos

El bloque económico concentra una parte relevante de las iniciativas. Ayuso anunció una nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, con deducciones fiscales y ayudas a la sucesión y modernización de negocios, así como una rebaja de hasta 400 euros para jóvenes que compatibilicen estudios y trabajo. También se contemplan reducciones de impuestos para locales comerciales, hostelería y servicios con más de medio siglo de actividad.

En el ámbito laboral, la presidenta presentó el Plan Reactívate 90 días, destinado a parados mayores de 45 años, y la ampliación de la llamada Tarifa Cero para emprendedores sénior. A esto se suma la creación de distritos industriales especializados y un programa de revitalización del turismo rural bajo el nombre Historias con Vida. Madrid aspira, además, a reforzar su posición internacional con un plan de atracción de congresos profesionales de alto valor estratégico.

Vivienda, urbanismo y medio ambiente: nuevas leyes y planes de choque

El Ejecutivo regional prevé aprobar una nueva Ley del Suelo dentro del Plan de Choque para la Vivienda 2026/27, con el objetivo de agilizar los trámites y ampliar la oferta de vivienda protegida. Entre las medidas más singulares destaca la puesta en marcha del primer piso público destinado a menores embarazadas sin apoyo familiar.

En materia medioambiental, Ayuso adelantó un plan de conservación de bosques con 44 medidas contra incendios, la declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente y una inversión de 400 millones por parte del Canal de Isabel II para mejorar la gestión del agua. El Gobierno regional también regulará la instalación de plantas fotovoltaicas para proteger el paisaje y la agricultura, y reconocerá la trashumancia como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Sanidad y educación: nuevos centros de referencia y programas específicos

La sanidad figura entre los ejes principales del plan. El Hospital Isabel Zendal se ampliará en 2026 con un Centro de Neurorrehabilitación Funcional, y se pondrá en marcha un cribado neonatal en todas las maternidades para detectar cardiopatías congénitas críticas. El Ejecutivo anunció también programas de salud específicos para mujeres y mayores, un Banco de Voz para pacientes con ELA, así como centros especializados en enfermedades endocrinológicas, diagnósticos de alta resolución y terapias avanzadas.

En educación, se lanzará un Plan de Rescate de Matemáticas en colegios e institutos y se estrenará el instituto de FP Antonio Palacios en Puente de Vallecas, especializado en Obra Civil. Madrid contará además con un nuevo campus universitario en San Sebastián de los Reyes enfocado en titulaciones STEM y un programa de refuerzo en investigación de energía nuclear.

Cultura, deporte y políticas sociales: de los museos al apoyo olímpico

Ayuso también reservó espacio a la cultura, con el Plan Estratégico Audiovisual 2025-2028, que duplicará las ayudas a largometrajes, y la inauguración en 2026 del Museo del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle. La Comunidad contará con una nueva sede del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, un programa de cine itinerante para municipios sin salas y un bibliobús adaptado a residencias y hospitales.

En deporte, el programa Objetivo Los Ángeles 2028 apoyará a los deportistas olímpicos, y 2026 se celebrará como Año del Motor, coincidiendo con el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. En el ámbito social, el Gobierno licitará la mitad de las 40 nuevas residencias y 40 centros de día previstos para 2026, además de un centro especializado en menores expuestos a pornografía y violencia juvenil.

Transporte e infraestructuras: reapertura del Metro y nuevas obras

En movilidad, Ayuso confirmó la reapertura total de la Línea 7B de Metro en noviembre, así como el inicio en 2026 de las obras del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares. También se pondrá en marcha el primer autobús autónomo a demanda en polígonos industriales y un Plan de Carreteras Rurales con una inversión de 48 millones de euros.

El Ejecutivo regional destacó además el comienzo inminente de las obras de la Ciudad de la Justicia, la creación del Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras y la instalación de cajeros automáticos en todos los municipios, lo que convertirá a Madrid en la primera comunidad autónoma con cobertura universal de este servicio.

Una hoja de ruta transversal

Con este paquete de 50 medidas, el Gobierno madrileño pretende dar respuesta a los desafíos económicos, sociales y medioambientales de la región, al tiempo que apuesta por la modernización administrativa y la digitalización. El programa eficiencIA promete reducir a menos de cinco minutos el tiempo de gestión de trámites, mientras que el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad reforzará la protección digital de la administración.

Ayuso cerró su intervención subrayando que la Comunidad de Madrid busca “liderar la transformación de España desde el crecimiento, la libertad y la modernización de los servicios públicos”.