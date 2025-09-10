Más Madrid dice a Ayuso que "adecúe" el salario a los profesores en vez de plantear que hay una "crisis" con matemáticas

Más Madrid ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "adecúe" el salario de los profesores en vez de plantear que hay una "crisis" con las matemáticas.

Así ha respondido la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, a las preguntas de los periodistas sobre el "plan de rescate" de las matemáticas con más profesores, cálculo mental y la reclamación al Ejecutivo central de que permita que estudiantes de 3º de la carrera de Matemáticas o profesores jubilados impartan esta materia.

Bergerot ha reprochado a la Comunidad que sea la autonomía "más rica de España" mientras mantiene unos salarios "congelados desde 2008". Ha destacado que hacen una labor "esencial" mientras están trabajando en unas "condiciones que son indignas".

"Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es adecuarles su salario a la gran labor que realizan para que puedan dar una atención como merecen nuestros hijos y nuestras hijas en esta región", ha zanjado.