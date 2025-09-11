España

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

Vendedor y capitán de barco en España, tuvo que dejar de trabajar por una grave enfermedad

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Detenido un jubilado con 130
Detenido un jubilado con 130 kilos de cannabis en su autocaravana.

El pasado 31 de agosto, durante un control aduanero rutinario en el norte de Francia, los agentes trabajaron en un caso que sorprendió tanto por la magnitud del hallazgo como por el perfil del implicado. Un jubilado de 71 años, ciudadano británico, fue interceptado mientras circulaba en su autocaravana.

Durante la inspección, los funcionarios detectaron anomalías en el suelo del vehículo y, tras una revisión minuciosa, localizaron un compartimento oculto donde hallaron 133 kilos de resina de cannabis. También incautaron más de 25.000 euros en efectivo y varios dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y navegadores GPS, según informa La Voix du Nord.

En ese momento, los agentes procedieron a la detención del conductor, que fue trasladado a dependencias policiales para continuar con la investigación. El turismo, intervenido de inmediato, representaba el único bien propiedad del detenido, quien aseguró que le servía también como vivienda principal.

Dos años de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación para entrar en política por enviar 14 gramos de cannabis a su pareja. Sin embargo, el hombre responsable ha sido absuelto, ya que la actuación policial vulneró ciertos principios. Además, España permite 100 gramos de marihuana para consumo personal

Tráfico a gran escala

El hallazgo de semejante cantidad de droga evidenció, desde los primeros registros, que se trataba de un caso de tráfico a gran escala.

Durante los interrogatorios iniciales, el septuagenario -que no tenía antecedentes penales previos- reconoció los hechos ante las autoridades francesas. Explicó que aceptó realizar el transporte de la droga desde España hasta Hamburgo, en Alemania. Según su propio relato, residía de manera intermitente en territorio español, donde recibió la propuesta.

Por este encargo, le ofrecieron 20.000 euros, cantidad que, según declaró, resultaba sumamente tentadora debido a su delicada situación económica. “La pensión que recibo es demasiado pequeña”, manifestó el acusado ante los agentes e insistió en que no podía cubrir sus gastos básicos.

Bolsa de cannabis. (Canva)
Bolsa de cannabis. (Canva)

Su historia personal

Asumió que el contenido era ilícito: “A la primera olí lo que era”, afirmó durante las diligencias, reconociendo que se dejó llevar por la urgencia económica y la necesidad de un ingreso rápido.

Tras su detención, el caso pasó a la jurisdicción del tribunal de Cambrai, donde se celebró el juicio. Durante la vista, el hombre amplió su testimonio sobre las circunstancias que le llevaron a aceptar el encargo. Relató que, tras una carrera profesional como vendedor y posteriormente como capitán de barco en España, una grave enfermedad le obligó a dejar de trabajar y vivir con una bolsa de colostomía, hecho que agrava su situación médica y personal.

Subrayó ante la sala que no dispone de ninguna otra propiedad ni apoyo estable, y que la autocaravana donde fue interceptado representaba tanto su hogar como su sustento.

Hay ocho personas detenidas en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Policía Nacional)

Víctima de una organización criminal

La defensa destacó en el juicio que el acusado carecía de antecedentes judiciales y enfatizó que fue víctima de una organización criminal que se aprovechó de su vulnerabilidad y aislamiento. El abogado argumentó que el perfil del hombre -extranjero de edad avanzada, con problemas de salud graves y en situación de precariedad económica- era el objetivo perfecto para las redes de tráfico, que buscan personas con pocas alternativas y muchas necesidades.

Hizo hincapié en que el británico no tuvo participación alguna en la organización del transporte, limitándose a seguir las instrucciones que le dieron para trasladar el cargamento en el itinerario especificado.

En el juicio, el propio acusado confirmó que no conocía la identidad de quienes recibirían la droga en Hamburgo y que simplemente se limitó a ejecutar el traslado. Relató también el temor que sintió durante todo el viaje, tanto a ser descubierto por las fuerzas de seguridad como a posibles represalias por parte de los organizadores si no cumplía con el cometido.

Una jueza dicta sentencia en
Una jueza dicta sentencia en un juicio. (Canva)

La sentencia

La sentencia del tribunal francés tuvo en cuenta múltiples factores: la edad del acusado, el grave estado de salud, la ausencia de antecedentes penales y la situación económica límite en la que se encontraba. Todo ello pesó sobre la decisión de imponer una condena de 18 meses de prisión, inferior a la media habitual en otros casos de tráfico de esta magnitud.

La sala consideró, como expuso la defensa, que el condenado había sido explotado como “intermediario” por la red criminal.

La incautación de la autocaravana, que constituía su único patrimonio y refugio, ha dejado ahora en el aire su futuro inmediato, mientras las investigaciones tratan de identificar a los organizadores del entramado y determinar si existen otros casos similares en los que se haya instrumentalizado a personas vulnerables en condiciones análogas.

Temas Relacionados

CannabisAutocaravanaViajes en AutocaravanaSucesosSucesos EspañaSentenciasSentencias EspañaTribunalesTribunales EspañaFranciaDrogasEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de lasaña de otoño rellena de pollo y setas, un plato fácil y original con el mejor producto de la temporada

Para esta elaboración, podemos usar cualquier seta que tengamos a mano, desde champiñones o boletus hasta shiitake, níscalos o setas de cardo

Receta de lasaña de otoño

Una mujer de 28 años acaba en el hospital tras consumir esta bebida de moda una vez a la semana durante 6 meses: se considera “buena para la salud”

El producto es rico en antioxidantes, cafeína y aminoácidos, pero puede ser perjudicial en algunos casos concretos

Una mujer de 28 años

María Pombo reaparece tras su última polémica: “Me han deseado que aborte, me reafirmo en que leer no te hace mejor persona”

La influencer ha respondido a las críticas que le han dedicado tras hacer un alegato en defensa de quienes no leen libros

María Pombo reaparece tras su

Sopaipas de Córdoba: una receta tradicional y sencilla que transporta a la infancia con cada bocado

Crujientes por fuera y suaves por dentro, este delicioso postre cordobés es fácil y económico

Sopaipas de Córdoba: una receta

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente”

El desajuste entre oferta y demanda, junto con una normativa financiera restrictiva, encarece el precio de las propiedades y limita su accesibilidad para la mayoría de ciudadanos

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley del desapego: qué

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

El PSOE se repone y abre distancias con el PP, que registra su peor resultado de la legislatura, según el último CIS

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”