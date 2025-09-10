Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica: hay varios hospitalizados

Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica (Pexels, Animalia.bio)

La avispa asiática (Vespa velutina), originaria del sur de Asia, está alterando notablemente el equilibrio de los ecosistemas europeos. Desde su aparición en el continente, este insecto invasor se ha extendido de forma sostenida y representa una amenaza directa para las abejas, cuya función resulta esencial para la polinización y la producción de alimentos. De este modo, su eliminación se ha convertido en una prioridad para evitar consecuencias más graves en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria.

A la preocupación ambiental se suma el peligro sanitario asociado a esta especie, pues la picadura de la avispa asiática puede provocar reacciones alérgicas, de gravedad y, en algunos casos, de inflamación de la lengua o la garganta, lo que desencadenaría una posible asfixia con desenlaces fatales. Un incidente reciente evidenció la peligrosidad del insecto. Sobre las 15:50 del domingo, 7 de septiembre, en un club de golf municipal de Ranst, provincia de Amberes, los bomberos recibieron un aviso urgente.

Al parecer, una rama se quebró y cayó sobre una terraza, arrastrando consigo un nido de avispas asiáticas y dejando a varias personas afectadas por sus picaduras. Según informó la portavoz de los bomberos, Bieke Bruijns, al medio belga 7u7, se trasladó una ambulancia al lugar y se retiró tanto la rama como los restos del nido para controlar la situación y neutralizar el peligro.

Pánico en el club de golf

Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica (Animalia.bio)

Según ha relatado un trabajador del club de golf, el peso del nido de avispas asiáticas provocó la rotura de la rama que lo sostenía y el posterior accidente en la terraza del club de golf de Ranst. “Vimos entre 40 y 50 avispas atacando a los clientes. Todo el mundo entró en pánico. Hubo picaduras en la espalda y varios heridos graves tuvieron que ser trasladados al hospital”, ha declarado el empleado. Tras dar la alarma, los bomberos de la localidad se presentaron rápidamente para retirar el nido y minimizar el riesgo de nuevas picaduras.

Pese a la pronta respuesta, tres personas debieron permanecer hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El incidente generó miedo y desconcierto entre quienes presenciaron el ataque, debido a que la avispa asiática es conocida por el intenso dolor que provoca su picadura, que, en casos severos, puede desencadenar reacciones alérgicas con riesgos importantes para la salud. La presencia de esta especie invasora mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos por los peligros que representa para la seguridad y el entorno.

Qué hacer frente a una avispa asiática

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Frente a la proliferación de la Vespa velutina, la actuación adecuada requiere información y precaución, algo que hay que tener frente al resto de especies. Por ello, una primera medida esencial es la identificación correcta de la especie. En concreto, la asiática destaca por su tamaño mayor, cuerpo más esférico, abdomen negro con un segmento amarillo y patas marrones. Además, los nidos, de gran tamaño, suelen aparecer en la copa de los árboles; aunque cada vez es más común localizarlos en áreas urbanas.

Cuando se detecta un nido cerca de viviendas, jardines o espacios públicos, conviene extremar las precauciones para evitar incidentes. No es recomendable intentar manipular ni perturbar el nido, puesto que la reacción defensiva de las avispas puede derivar en ataques masivos. Asimismo, si existe la necesidad de aproximarse por motivos puntuales, se recomienda utilizar ropa de protección, como prendas largas, guantes gruesos, sombrero y, de ser posible, máscara facial. Además, es aconsejable evitar perfumes y prendas de colores vivos, factores que pueden atraer o excitar a los insectos, tal y como indican en Ricardo Terán.

En este sentido, como prevención doméstica, es muy útil eliminar posibles lugares de nidificación, mantener despejados los jardines y vigilar especialmente árboles y estructuras elevadas. No obstante, el uso de insecticidas queda reservado a situaciones específicas y siempre con fórmulas recomendadas para avispas. Igualmente, en cualquier caso, hay que evitar recurrir al fuego como método de erradicación.