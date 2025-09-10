España

Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica: hay varios hospitalizados

La avispa asiática supone un problema tanto para los ecosistemas europeos como para la salud, ya que sus picaduras son de mayor gravedad para los humanos

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Un nido de avispas se
Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica (Pexels, Animalia.bio)

La avispa asiática (Vespa velutina), originaria del sur de Asia, está alterando notablemente el equilibrio de los ecosistemas europeos. Desde su aparición en el continente, este insecto invasor se ha extendido de forma sostenida y representa una amenaza directa para las abejas, cuya función resulta esencial para la polinización y la producción de alimentos. De este modo, su eliminación se ha convertido en una prioridad para evitar consecuencias más graves en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria.

A la preocupación ambiental se suma el peligro sanitario asociado a esta especie, pues la picadura de la avispa asiática puede provocar reacciones alérgicas, de gravedad y, en algunos casos, de inflamación de la lengua o la garganta, lo que desencadenaría una posible asfixia con desenlaces fatales. Un incidente reciente evidenció la peligrosidad del insecto. Sobre las 15:50 del domingo, 7 de septiembre, en un club de golf municipal de Ranst, provincia de Amberes, los bomberos recibieron un aviso urgente.

Al parecer, una rama se quebró y cayó sobre una terraza, arrastrando consigo un nido de avispas asiáticas y dejando a varias personas afectadas por sus picaduras. Según informó la portavoz de los bomberos, Bieke Bruijns, al medio belga 7u7, se trasladó una ambulancia al lugar y se retiró tanto la rama como los restos del nido para controlar la situación y neutralizar el peligro.

Pánico en el club de golf

Un nido de avispas se
Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica (Animalia.bio)

Según ha relatado un trabajador del club de golf, el peso del nido de avispas asiáticas provocó la rotura de la rama que lo sostenía y el posterior accidente en la terraza del club de golf de Ranst. “Vimos entre 40 y 50 avispas atacando a los clientes. Todo el mundo entró en pánico. Hubo picaduras en la espalda y varios heridos graves tuvieron que ser trasladados al hospital”, ha declarado el empleado. Tras dar la alarma, los bomberos de la localidad se presentaron rápidamente para retirar el nido y minimizar el riesgo de nuevas picaduras.

Pese a la pronta respuesta, tres personas debieron permanecer hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El incidente generó miedo y desconcierto entre quienes presenciaron el ataque, debido a que la avispa asiática es conocida por el intenso dolor que provoca su picadura, que, en casos severos, puede desencadenar reacciones alérgicas con riesgos importantes para la salud. La presencia de esta especie invasora mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos por los peligros que representa para la seguridad y el entorno.

Qué hacer frente a una avispa asiática

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Frente a la proliferación de la Vespa velutina, la actuación adecuada requiere información y precaución, algo que hay que tener frente al resto de especies. Por ello, una primera medida esencial es la identificación correcta de la especie. En concreto, la asiática destaca por su tamaño mayor, cuerpo más esférico, abdomen negro con un segmento amarillo y patas marrones. Además, los nidos, de gran tamaño, suelen aparecer en la copa de los árboles; aunque cada vez es más común localizarlos en áreas urbanas.

Cuando se detecta un nido cerca de viviendas, jardines o espacios públicos, conviene extremar las precauciones para evitar incidentes. No es recomendable intentar manipular ni perturbar el nido, puesto que la reacción defensiva de las avispas puede derivar en ataques masivos. Asimismo, si existe la necesidad de aproximarse por motivos puntuales, se recomienda utilizar ropa de protección, como prendas largas, guantes gruesos, sombrero y, de ser posible, máscara facial. Además, es aconsejable evitar perfumes y prendas de colores vivos, factores que pueden atraer o excitar a los insectos, tal y como indican en Ricardo Terán.

En este sentido, como prevención doméstica, es muy útil eliminar posibles lugares de nidificación, mantener despejados los jardines y vigilar especialmente árboles y estructuras elevadas. No obstante, el uso de insecticidas queda reservado a situaciones específicas y siempre con fórmulas recomendadas para avispas. Igualmente, en cualquier caso, hay que evitar recurrir al fuego como método de erradicación.

Temas Relacionados

AvispasAvista asiáticaCampo de GolfGolfPicaduraInsecticidaBomberosHospitalBélgicaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Un registro de los agentes

Estas son las 5 rutinas diarias que debes hacer para que la casa esté siempre limpia y ordenada

Cuando se van aplazando las tareas, dejando que la suciedad se vaya acumulando, al final siempre requiere mucho más esfuerzo que si se dedican unos minutos cada mañana a cumplir una serie de objetivos

Estas son las 5 rutinas

Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno

Los encurtidos y conservas están llenos de vitaminas, minerales, y probióticos naturales: estas son tres recetas sencillas para hacer en casa con remolacha

Remolacha en frasco: diferentes recetas

Distintas asociaciones denuncian a un instituto de Logroño que impide la entrada a alumnas con hiyab

El IES Sagasta de Logroño ha explicado que esta medida se adapta al reglamento del centro, aunque no han informado a las familias cuando aprobaron esta decisión el curso pasado

Distintas asociaciones denuncian a un

La importancia de los vínculos débiles o por qué tienes que hablar con tu vecino y ser amigo de tus amigos: “Te ayudan a encontrar empleo”

La teoría de Mark S. Granovetter surgió como una respuesta crítica a la incapacidad de la sociología para conectar lo micro con lo macro

La importancia de los vínculos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de la tecnología de Netanyahu y tiene contratos públicos con empresas

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Más suelo, bolsas de vivienda

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

Estos son los trucos legales para compatibilizar el trabajo con la familia, según un abogado: “Será más difícil despedirte”

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina