España

¿Deben los padres ayudar a sus hijos a hacer amigos en el colegio?: “Hay que fomentar en casa esa mirada de que son válidos”

La psicóloga Andrea Moya desvela para ‘Infobae España’ cómo pueden intervenir los padres cuando los niños tienen dificultades para entablar una amistad

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una niña jugando en el
Una niña jugando en el parque (AdobeStock)

Con el fin del verano y la entrada de septiembre, los adultos no son los únicos que regresan a la rutina. Los niños vuelven al cole y, junto con aprender a multiplicar o la diferencia entre diptongo e hiato, son muchos los que se enfrentan al reto de hacer amigos, elemento clave para una infancia sana y feliz.

La amistad es crucial en todas las etapas de la vida, aunque en la infancia juega un papel especial, puesto que son el segundo contacto fundamental que tienen los niños con la sociedad, después de la familia. Además, la amistad desempeña un rol fundamental en la configuración de la autoestima, así como de la identidad.

Sin embargo, no todos los niños tienen la misma facilidad para entablar una amistad. No es necesario tener una gran cantidad de amigos, pues según la psicóloga Andrea Moya, “con un niño que le busque y le quiera, es suficiente”. Por ello, es importante que los más tímidos o con más dificultades para hacer amigos se sientan reforzados.

Al igual que lo experimentan los pequeños, los padres también se preocupan por las amistades de sus hijos. “Es importante que tengan contextos de socialización con hermanos o con los primos, en el parque o en el colegio”, explica la experta del Centro Creciendo en una entrevista con Infobae España.

Si los padres observan una dificultad en sus hijos a la hora de hacer amigos, la psicóloga recuerda que “hay que intervenir”. Es decir, “hacer que se sientan seguros, fomentar en casa esa mirada de que son válidos”. Es con los padres y los hermanos con quienes los niños construyen la idea de que son útiles.

Para reforzar ese sentimiento de que son necesitados, se les puede asignar ciertas tareas, más grandes o pequeños en función de la edad para trabajar sobre su autonomía. Por ejemplo, animarles a pedir un helado ellos y acompañándoles mientras lo hacen. “Eso ya es una intervención en sí”, aclara Moya.

En segundo lugar, otra técnica de intervención de los padres en el proceso de hacer amigos sería directamente hablar con los niños, “preguntar más que resolver” pero “sin avasallarles todos los días”. La psicóloga propone a los padres que ofrezcan a sus hijos “alternativas de soluciones para que él escoja”. No obstante, antes de darle esas alternativas, lo ideal es preguntarle qué cree que sería más útil o si le gustaría que uno de sus maestros interviniera.

Cuáles son las razones por las que te pueden quitar la custodia de un hijo en España.

El valor del juego

Para aquellos niños tímidos o con menos facilidad para interactuar con los demás, los juegos pueden ser una brillante vía de socialización mediante la que practicar las habilidades. “Con teatrillos o con juegos de mesa, se les da autonomía”, expone la psicóloga a este medio. “Lo que hacemos es aprender competencias socioemocionales, como esperar turno, resolver conflictos, negociar o compartir”. Todo ello se consigue “jugando, que es la forma natural de aprender”.

Además, Moya recuerda la importancia de validar la emoción del niño que se siente solo o que teme no hacer amigos. No es tanto decirle “no pasa nada, porque sí pasa”, sino darle la importancia que tiene para el pequeño.

Temas Relacionados

NiñosHijosAmigosAmistadSoledadPsicologíaSalud mentalSalud mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

CCOO ha señalado reiteradamente la existencia de problemas térmicos en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región y advierte que las altas temperaturas comienzan cada vez antes

La Inspección de Trabajo requiere

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El gobierno flamenco endurece los requisitos lingüísticos y prevé aumentos de alquiler y nuevas sanciones, en medio de una crisis de vivienda que deja a casi 200.000 personas en lista de espera

El polémico requisito de Flandes

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina

Alexia Hartmann, médica, sobre la gastroenteritis: “No bebas Aquarius, mejor tómate esto”

La divulgadora de contenido médico comparte su receta imprescindible para cuando ya no puedes ingerir alimentos sólidos

Alexia Hartmann, médica, sobre la

Arón Piper detalla todo lo sucedido con Leonardo DiCaprio y la policía durante su fiesta en Ibiza: “Tuvimos mala suerte”

El actor de ‘Élite’ ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva faceta profesional

Arón Piper detalla todo lo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre de 89 años

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros