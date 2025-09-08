Un psicólogo infantil explica cómo ayudar a los hijos a construir amistades: “Si para estar con ellos tienes que perder tu esencia, no son tus amigos”

El psicólogo Javier del Haro en el video. (Instagram/@psicologo_teayudoaeducar)

La construcción de relaciones saludables en la infancia no siempre resulta sencillo, especialmente si se tiene en cuenta que uno de cada diez alumnos en España sufre acoso escolar, según los datos de la Fundación ANAR. Por eso, muchos padres buscan la forma de ayudar a sus hijos a trazar lazos de amistad sin entrometerse demasiado en el desarrollo de su vida social. La línea es muy fina, pero el psicólogo y divulgador sobre infancia y adolescencia, Javier de Haro, ha compartido un video a través de su cuenta de Instagram (@psicologo_teayudoaeducar) que les puede servir de ayuda.

“La infancia es esa etapa clave en la construcción del carácter, y unos de los años más delicados, pero fundamentales, en el desarrollo emocional de un niño para que tenga la capacidad para formar relaciones sanas y significativas”, introduce de Haro antes de enumerar cinco lecciones esenciales a transmitir a los niños para ayudarles a construir amistades sanas para “fomentar vínculos genuinos que aporten bienestar y crecimiento” a lo largo de la vida.

Los amigos no compiten

La primera lección propuesta por de Haro se centra en que los amigos no compiten. ”Ellos deben celebrar tus éxitos y alegrarse si te va bien”, apunta. La importancia de este mensaje se resalta en contextos donde la competencia y la comparación social, potenciadas por las plataformas digitales, permean las relaciones cotidianas de los menores.

Calidad antes que cantidad

En correspondencia, la segunda apunta que “no necesitas tener un millón de amigos, no es la cantidad, es la calidad, es cómo te hacen sentir”. El debate sobre cantidad versus calidad adquiere actualidad frente a la influencia de los “me gusta” y los seguidores en redes sociales, donde las cifras suelen asociarse con valor personal.

Aceptar el fin de las relaciones

La tercera lección subraya el carácter transitorio que a veces acompañan las amistades: “En muchos casos la amistad son ciclos, no duran siempre y aunque pueda dar mucha pena hay que saber decir adiós para que haya nuevas bienvenidas”.

Diferenciar entre relaciones superficiales y sólidas

La cuarta observación invita a los niños a diferenciar entre relaciones superficiales y amistades sólidas: “Con muchas personas compartirás risas, pero sabrás que es un buen amigo si te dice la verdad aunque sea difícil, si se preocupa por ti y si no te deja de lado cuando más lo necesitas”.

Ser uno mismo con los demás

“Si para estar con ellos tienes que perder tu esencia, tienes que cambiar tu forma de ser o dejar de ser tú, ni es tu sitio, no son tus amigos”. Esta es la última lección y también la más importante para de Haro. En este sentido, también añade la importancia que ayudarles a saber que pueden surgir conflictos con los amigos y no por ello debe romperse la amistad.

El psicólogo, para terminar, hace hincapié en la necesidad de transmitirles confianza y posicionarse como un lugar seguro en sus vidas: “En todo caso, algo que sí o sí debemos hacer cuando les enseñamos esto es dejarles claro que nosotros siempre estaremos ahí para escucharle, para apoyarle, para darle consejo o para protegerle, si lo necesita”.